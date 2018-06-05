慶富少東落跑 害老爸遭收押

2018年06月05日 04:12 中國時報 曹明正 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

慶富造船副董事長陳偉志棄保潛逃，害了父親陳慶男4日被收押。（本報資料照片）

跑了！慶富獵雷艦詐貸案4日開庭，不過，有美國護照的少東陳偉志卻驚傳已棄保潛逃1個月，陳慶男夫婦也對兒子行蹤一問三不知，高雄地院隨即召開羈押庭，裁定陳慶男1億元交保，但陳至晚間都籌不到錢，陳慶男遭到羈押。法院另沒收陳偉志保釋金500萬元，並發布通緝。

高雄地檢署偵辦獵雷艦案，董事長陳慶男、陳盧昭霞夫婦因涉詐貸，違反銀行法等重罪分別諭令800萬元、50萬元交保，次子陳偉志也以500萬元交保，並限制住居，每天需按時向住居的前鎮分局復興所報到。

有美國護照 法院將通緝

全案今年2月偵結，3人繫屬高雄地院，院方在3月26日保全程序庭時，持續諭知3人限制住居、限制出境、出海，當時陳偉志即提出將現居住的慶富集團總部10樓，改到左營區忠貞街，因此報到地點改在左營分局新莊派出所。

陳偉志3月27日後天天報到，但5月6日後即沒報到。高雄地院在5月22日追蹤簽到情形，才發現人已失聯2個多星期，立即開出3天拘票逮人，但人早不知去向，連絡當時替陳偉志具保的李姓女子，電話也變成空號。

陳慶男夫婦 一問三不知

法院昨召開準備程序庭，陳偉志仍未現身，法官隨即對陳慶男夫婦進行強制處分庭訊。隔離訊問時，陳盧昭霞泣訴兒子長年住在國外，平時很少講話，且她有甲狀腺亢進等病，自己都顧不了，兒子在哪，怎麼顧得了。

陳慶男則坦承在大陸曾有投資事業，至於兒子，在檢方偵辦時曾跟他抱怨「都不聽他的」，之後都是透過陳偉志的祕書幫忙傳話，但後來祕書也沒回電，對於兒子將住居地改在忠貞街，他表示不知在哪。

法官認為，陳慶男等人被訴共同違反銀行法等罪，原偵查中坦承犯行，但審理後翻供否認，由於陳偉志棄保，顯見他有個人、家族資金、事業、人脈，甚至特殊管道潛逃，將來也有可能接濟父親逃亡，已有羈押必要。

失聯未通報 3官警記過

院方隨後裁定陳慶男加保1億元，並要求在晚間9時前籌出來，否則收押，陳慶男喊窮「沒錢了」，晚間，其妻帶來陳慶男的藥物，仍籌不出保釋金。

左營警分局因陳偉志失聯1個月才通報，高市警局將新莊所長黃立凡記過2次、改調非主管職務，偵查隊長蔡信助、分局長蔡文峰則記過1次。雄檢另將分案調查是否有縱放人犯瀆職之責。

(中國時報)