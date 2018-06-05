新聞透視－要命疏失 玩掉司法威信

2018年06月05日 04:12 中國時報 蕭承訓

海軍獵雷艦案，慶富造船少東陳偉志棄保潛逃，消息曝光後，警方才對員警祭出懲處，檢察官和法官也要追究警察責任。只是被告跑了，檢察官和法官難道沒責任，一再要被告到派出所報到，把防逃責任全丟給警察，法院理應要求警方須每日回傳報到資訊，確切掌控狀況，豈能「黑狗偷吃、白狗受罪」。

每次重大或矚目案件被告在偵審期間或定讞前落跑，都重創司法威信，法務部及司法院都說要檢討改進，強化防逃機制，但怎麼防？始終不同調。

為解決被告畏罪潛逃問題，新修正的刑事訴訟法草案增訂偵查、審判及執行程序的「三階段防逃」規定，非羈押中的被告，被判2年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，宣判時將啟動羈押審查程序，由法院決定是否羈押；若檢方認為被告有逃亡之虞，也可直接拘提並限制住居。

不過，陳偉志是被起訴的被告，案件還在法院審理中，所以要求陳偉志須每天到派出所報到，是目前司法界認為最有效掌握被告動態作法，包括遠雄趙藤雄、林益世、林錫山、周泓旭等人，在獲交保、限制住居外，都被要求按時向派出所報到。

依照調度司法警察條例，警方須接受指揮。換言之，檢察官和法官把未羈押被告防逃的責任都放到警察身上，表面是要被告主動報到，實際卻是責付給警察，一旦被告跑了，警察就要負責，潛逃出境、出海，則是海巡及移民署之責，對於負責防逃和裁淮羈押與否的司法官卻完全沒有責任。

此次陳偉志懂得利用遷籍，避開與父母報到的同一派出所，甚至報錯地址，背後應有高人指點；高雄警方的疏失更令人匪夷所思，難辭其咎。但雞卵密密也有縫，再完善的制度，都可能有所疏漏，唯有從源頭祭出更有效強制處分，防堵潛逃機會，並強化司法和行政機關聯繫，減少人為疏失，才能亡羊補牢。

(中國時報)