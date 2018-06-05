國道驚魂 油罐車陷火海險爆炸

2018年06月05日 04:12 中國時報 賴佑維 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

國道3號昨接連發生兩起重大交通意外，造成1死1重傷。48歲李姓大貨車駕駛，行經大溪交流道南下路段，疑精神不濟自撞邊坡，當場被拋出車外不治，陳姓乘客則受重傷。另在大甲段，一輛中油油罐車疑左後輪突然冒煙起火，整輛車燒得面目全非，全線道路封閉近3小時，詳細原因由警方調查。

昨天上午近11時，台中市消防局獲報稱，國三北上166k處，中油油罐車的輪胎起火燃燒，無人受困；消防局立即派員趕往，消防人員抵達現場，發現整輛油罐車已陷入一片火海，立即布水線搶救。

由於該油罐車甫在台中大肚王田油庫載運1萬9000公升95無鉛汽油，熊熊大火恐有爆炸之虞，國道大甲分隊到場後，立即封閉全線車道；現場黑色濃煙直逼天際，但汽油數量龐大，直到下午1時許，火勢遭控制住，才陸續開放部分車道，而整輛車遭火吞噬逾3小時。

另起事故則是，48歲李姓男子駕駛大貨車從宜蘭開往嘉義，在行經大溪交流道附近，李疑似精神不濟，車輛自撞邊坡，連路邊標誌也被撞斷，插入大貨車中，車子沿途失控滑行約50公尺後停下。李男被拋出車外，送醫後仍不治，同行的49歲陳男也受重傷，所幸無生命危險。

警方說，該車載著整車的碳酸鈣，消防員獲報到場時，發現陳受困副駕駛座上，李則被壓在車下，趕緊以重機具破壞車身救人，但李被救出時已無呼吸心跳，後續詳細肇事原因，有待警方調查。

(中國時報)