誤殺海陸士兵 6人收押

2018年06月05日 04:12 中國時報 林和生 、 馮惠宜 ／綜合報導 ／綜合報導

海陸士兵遭槍殺案，檢方複訊後認為主嫌王念平等6人涉犯殺人等罪嫌，4日向法院聲請羈押禁見獲准，另外蕭姓等10人被諭令以15萬至20萬元不等交保；至於涉嫌開槍殺人的38歲洪偉智尚未到案，警方正全力追緝。

警方指出，開槍的洪偉智5月間與41歲力姓男子共同犯下槍擊案遭移送獲交保。在海陸士兵遭槍殺的前一天凌晨，力男才夥同41歲呂姓計程車司機到台中敦化北路一家飯店，朝落地窗開2槍後，從容離去。

由於外傳洪、力兩人使用同把手槍犯案，台中警方2日先在高雄逮捕呂姓司機，前晚再循線逮捕力男時，他坦承開槍，但未起出作案槍枝，至於槍枝是否由力交付給洪行凶，警方釐清中。

警方表示，命案衝突起因是男子鄞子翔因罵女友閨蜜「破麻」和閨蜜男友王念平互嗆，3小時內2幫青少年揪眾群毆、2度撂人對幹所引起，結果讓海陸上兵何勝文遭誤殺。

遭檢方聲押獲准的包括兩方主嫌王念平及鄞子翔，另林政瑋與開槍洪嫌犯案時乘坐同車，且有砸車舉動；其他被羈押的林翌君、賴皓森與李敏誠，是鄞男同夥，都涉嫌圍打黃健鈞導致命危。檢方擔心兩派人馬再度擦槍走火，刻意分派兩輛車將人押解至屏東看守所。

據了解，撂人鬥毆的主嫌王念平原本只想給對方教訓，非致人於死，但第2波衝突後，槍手洪偉智突然朝死者何勝文的車子開槍，這時大夥才驚覺「代誌大條、搞出人命了」。

屏東縣警局長江雅文表示，案發後，警方曾掌握線索，一度啟動攻堅欲抓在逃洪嫌，但早一步被對方逃離現場，目前正全力緝凶中。

(中國時報)