扯 特教班要腦麻生跳起來

老師要輪椅生「跳起來」，家長質疑課程設計不良。（潘懷宗議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

特教班教腦麻生跳韻律？議員潘懷宗接獲家長陳情，北市啟智學校開設成人春季特教班，其中一門「音樂律動」課程，10名學生有7人坐在輪椅上，老師卻播音樂、教律動，還要他們「跳起來」，他質疑課程設計不良，未依學生需求開辦；對此，北市教育局表示，一定會檢討。

師教律動 學生乾瞪眼

潘懷宗指出，啟智學校承辦成人春季特教班課程，開設了一門音樂律動課，報名資格是18歲以上的智能障礙者，課程主打用音樂結合體能活動，學習平衡動作，在活潑情境中展現肢體熱情，不料家長卻發現，學生多是坐在輪椅上用「看」的上課。

他秀出課程影片，可見一班10名學生，有7名都是需坐輪椅的重度失能者，老師現場播放音樂，要大家「跳起來」，但學生無法跟著律動，只能坐在原地乾瞪眼，反倒是陪同的外籍看護隨著音樂擺動，畫面非常奇怪。

潘懷宗質疑，教局針對特教課程，應考量學生的學習特性，彈性調整內容，而不是花納稅錢隨便開課，把不適合的學生找來，硬要對方配合，「小孩明明不能律動，卻要他們跳起來，這是什麼運動法？」家長看了也難過。

教育局長曾燦金表示，針對適性教學部分，教育局會就執行的技術面上檢討；教育局特教科補充說明，每年開設的班別滿多元的，除了音樂律動還有點心烘焙、油彩繪畫等，都是依學生意願去填寫報名，以往音樂律動課程也有輪椅生，雖然下肢不方便，但上肢還是可以律動。

採分組教學 即時修正

特教科強調，家長開課之初就有反映，今年音樂律動課輪椅生較以往多，因此當下已做課程調整，將輪椅生和非輪椅生分組教學，都有即時修正。

(中國時報)

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