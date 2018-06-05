國中小裝冷氣 朱立倫擬跟進

2018年06月05日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

北市日前宣布中小學將全面加裝冷氣，新北市長朱立倫表示，新北城鄉差距大需求不一，市府秉持使用者付費原則，以都會區學校及高年級教室優先考慮；教育局指出，全市1萬1000間教室裝冷氣需要20億經費，每年維護費用5500萬元，正在審慎評估中。

需求不一 使用者付費

極端氣候，還沒到7、8月，新北市已多次飆破35度，台北市日前宣布國中小全面加裝冷氣並列為學校基本設備，但新北市學子每天仍要面對酷暑，新北市議會民進黨團總召李坤城4日質詢市長朱立倫要求表態。

朱立倫指出，若全面在國中小加裝冷氣，一間教室需要20萬元，保守估計新北市需要20億元經費，後續保養維護費用需要5500萬元，新北市尚無此項政策。

朱市長強調，新北不反對國中國小加裝冷氣設備，但必須考量區域環境不同與各校需求，目前市轄國中小加裝冷氣設備經費，主要來自家長募款及議員的配合款，市府目前尚無相關預算編列，將持續調查及評估；如果以租賃方式，因租期只有四個月，業者表示不划算。

恐排擠其他教育支出

教育局副局長黃靜怡指出，新北市公立國中小合計287所，教室數約1萬1000間，目前針對特殊學生需求，從視聽室、電腦教室等，已有1200間教室先行安裝。

若全面安裝冷氣設備，最重要的是線路變更，加上後續電費支出與設備維修等費用龐大，恐排擠其他教育支出，必須考量區域環境不同、各校需求。

黃靜怡說，新北市針對教室高溫及西曬現象，2011年至今已投入10億元，補助各校加裝斜屋頂、遮陽板及綠化屋頂，今年亦提出「夏日高溫多元改善方案」，如設置噴霧式灑水降溫系統、防曬網或可食地景、增加循環扇與自然風導入，提供學生舒適的學習環境。

(中國時報)