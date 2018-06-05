建台積電3奈米廠 地主反彈

新竹縣寶山鄉力行3路台積電3奈米廠開發徵收地地主，4日擔心成為受災戶掛起白布條抗議。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣寶山鄉竹科園區3、5路配租戶抗議事件才暫時落幕，科技部又提出在附近徵收近30公頃土地，做為台積電3奈米廠與研發中心總部開發案，地主與居民認為科管局與台積電未在如何徵收、時程、配地作出承諾，擔心成為受災戶下，4日拉起白布條抗議。

科技部提出在寶山鄉力行3路與科環路保護區徵收29.84公頃土地，做為台積電3奈米廠與研發中心總部開發案，因地主們最初對此徵收案渾然不知，消息傳出紛紛表達反對立場，加上沒有徵收計畫、時程、配套辦法，居民心中非常惶恐不安，昨天也掛起白布條抗議。

尚未正面承諾 私自動工

地主劉紹廷憤怒表示，目前尚在保護區土地內世代居住的居民尚有10戶，另地主則多達288戶，大家對於徵收案意願都不高，甚至有不少反對者。

而相關單位都沒有針對未來將如何徵收、金額與配售住宅地作出正面承諾，加上外包的顧問工程公司在沒有通知地主的情形下，就任意在私有地上鑽探、測量，更是引起地主不滿，地主與居民們擔心權益受損並步上園區3、5路居民的後塵。

居民憂步上園區3、5路後塵

縣議員邱振瑋指出，寶山鄉面臨多次徵收，讓土地四分五裂，更沒有完善的公設環境，整個鄉沒有市場、公園，甚至回饋金只有1400萬，再者員工機車亂停、塞車問題等更造成交通疑慮，竹科真的虧欠寶山人。

他要求竹科徵收土地配售住宅區給土地徵收戶，並增設園區徵收區聯外道路與拓寬現有聯外道路，增設園區周邊公有停車場，解決園區停車亂象。

(中國時報)

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