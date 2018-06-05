英全狂燒8小時 住戶圍廠怒吼

全興工業區化工廠大火，附近居民4日高舉白布條，前往圍廠抗議，要求重視安全。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

伸港鄉全興工業區內英全化工場1日暗夜火警，狂燒8小時，不斷傳出爆炸聲、飄散惡臭，附近住戶徹夜不安！4日伸港鄉溪底村、和美鎮湖內里社區等上百住戶前往圍廠抗議，怒吼「拒絕恐懼、還我安全」，要求遷廠；廠方接下抗議書，表示1周後回覆。

擔心受怕 整晚怕爆掉

全英化工廠儲放塑膠粒的倉儲1日發生火警，大火漏夜狂燒動員上百警消，直到天亮才撲滅。附近居民說，場內有存放丁二烯等化學貯存槽，擔心受怕了一整晚就怕爆掉，全家大小整晚睡不著，還計畫開車逃難。

居民指出，過去也曾飄散臭味，沒想到這次安全防護出現這麼大漏洞，讓大火燒整晚。議員尤瑞春要求半年內遷走具毒性化學槽；廠方代表先收下抗議書，表示會把民眾意見轉交給上級主管，希望火災調查報告儘快出爐。

廠方表示1周後回覆

全英化工廠為化學材料製造業，屬空氣汙染防制法列管對象，場內有丁二烯、環已烷等，屬毒性化學物質；廠方未能於事故內1小時通報彰化縣環保局，持續產生大量空氣汙染，環保局依空氣汙染防制法處以罰款。

彰化縣環境保護協會理事周君綾指出，公司儲放化學物品有哪些種類？有多少？疏散居民的SOP在哪裡？並質疑搶救火災，大量廢水直接排入雨水溝，廢水，灌溉用水與廢水混雜一起。

熊熊大火4日在縣議會定期大會也引炮火！議員尤瑞春要求全興工業區服務中心，要建立防災應變小組和各項因應災害發生措施，指出高危險度工廠不能距住宅區太近；賴清美要求追究責任。

(中國時報)

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