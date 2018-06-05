7月拔針 豬隻免打口蹄疫苗

2018年06月05日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會決定7月「拔針」不再施打豬隻口蹄疫苗，豬農開心可以省下一筆不少的疫苗成本，也寄望重返外銷市場。但是防疫單位仍戒慎恐懼，市場也分析國際現況預料可能回不去了，因為口蹄疫爆發前，台灣最大市場日本，改進口美國及丹麥豬肉，市場幾乎已經飽和。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，為了能在7月順利拔針，農委會自前年開始派出「哨兵豬」到各縣市肉品市場，迄今共進行了3波段監測，哨兵豬檢體檢測結果均為陰性，代表空氣中沒有病源，加深拔針信心。只要7月起1年內若未有新疫情發生，便能解除疫區成為非疫國。

外銷市場飽和 恐回不去

全國養豬協會副理事長富戶指出，台灣豬隻口蹄疫爆發迄今長達21年，豬農都很期待拔針，不但可省下每劑20元的疫苗費用，及人工施打成本，豬肉也可外銷。不過，農委會規定拔針後送拍賣的豬隻，還需貼上有施打疫苗的貼紙，豬農都覺得不合理；既然拔針就是沒再注射，為什麼還要貼貼紙貼到9月30日？

各防疫單位仍戒慎恐懼。雲林縣防疫所技正鄭安國說，口蹄疫是法定傳染病，而且蔓延很快，一旦染上就得全面撲殺。至於拔針後豬農得自行切結出具健康證明一事，因無實際法律效力，公部門不易約束。

若再感染 得全面撲殺

雲林縣肉品市場總經理李謀仁分析國際市場現況，指1997年台灣爆發口蹄疫前的最大外銷市場日本，經過20餘年的變動，已被美國豬及丹麥豬占領，市場幾乎飽和，加上飲食習慣的改變，可能回不去了。

不過，李謀仁鼓勵豬農不必太悲觀，因為內需還是很大，台灣年產養650萬頭豬，每年還進口數十萬噸豬肉，足見仍有可為。

(中國時報)