《奇蹟的女兒》 細說女工血淚史

電視劇《奇蹟的女兒》到高雄加工區取景拍攝，重現70年代女工辛酸血淚。（高雄加工區提供）

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中國時報
／高雄報導

「用阮的青春，拚台灣的經濟！」公視迷你劇集《奇蹟的女兒》近期即將上檔，開拍前劇組四處勘景，最後選擇貼近原著的高雄加工區借景拍攝，帶領觀眾一窺70年代經濟奇蹟最大功臣——加工區女工背後的辛酸血淚故事。

改編自作家楊青矗作品

《奇蹟的女兒》改編自作家楊青矗《工廠女兒圈》作品，由鄭文堂執導，金鐘獎得主溫貞菱、連俞涵與孫可芳領銜主演，描繪「奇蹟」背後殘酷現實及女工們故事，喚醒女性平權、民主覺醒及勞工議題等意識。

劇組日前到加工區舉辦特映會，鄭文堂透露，之所以會選擇高雄前鎮加工區拍攝，主因是最接近援助場景，另外劇中裁縫機、公車、打檔車都是古董級，「拍攝時甚至常常會發生突然熄火的狀況」，讓觀眾感受到70年代台灣社會環境與氛圍。

該劇去年9月底開拍，景遍布台北、宜蘭、桃園及高雄，第1集主要場景則在高雄加工區。加工區表示，劇組花2個工作天拍攝，區方配合將「半個加工區」都包起來，進行人車管制，並協調廠商開放停車場、開放訓練教室供劇組使用。

讓觀眾感受70年代氛圍

其實，近年有不少電影、電視劇，相中高雄加工區保有獨特歷史、文化，紛紛到此取景，像是電影《痞子英雄2》、《大囍臨門》、《深夜食堂》、大愛全紀錄《金鳳的少女時代》等，區方無償出借盡全力協調拍片，成功行銷加工區。

高雄加工區透露，陸續有不少劇組曾來勘景，熱門地點為北一路的林蔭大道與70年代景色如出一徹，《奇蹟的女兒》、《深夜食堂》有志一同取景。另《痞子英雄》借某科技公司頂樓取景，將亞洲新灣區美景盡收眼底。

(中國時報)

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