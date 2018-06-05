竹縣親子小戲節 打造戲劇饗宴

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳育賢 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為讓孩童在暑期有個特別且具意義的親子活動，新竹縣文化局將於6月30日至7月28日在實驗劇場推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，縣長邱鏡淳4日邀請親子來欣賞包括偶偶偶等7個劇團帶來創意巧思的劇碼，為孩子打造歡樂又奇幻的劇場體驗。

文化局長張宜真表示，「2018新竹縣親子小戲節」共邀集了偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場和玉米雞劇團等，接續為小朋友們帶來精彩演出。

首場將於6月30日由偶偶偶劇團打頭陣演出《紙箱的異想世界》，故事透過簡單的紙箱堆疊、拆開、再組合，帶領親子們看見驚奇的異想世界。7月1日自然而然劇團結合環境教育，帶來自然童心首部曲《什麼怪東西》戲碼，7月8日大開劇團以民間故事《賣香屁》、7月14日鞋子兒童實驗劇團演出《寶貝幸福家》、7月21日飛人集社劇團帶來了偶愛自然3部曲系列的第3部曲《小宇宙跳舞》。

7月22日身聲劇場重新詮釋經典民間寓言故事《老鼠娶親》，7月28日最後壓軸登場的是在地的玉米雞劇團帶來的《童話八卦─都是皮箱惹的禍》。親子小戲節每場次限量開賣110張門票，票價為200元，單場3張以上或憑新竹縣、市演藝廳會員卡享8折優惠，購買套票另有7折優惠。

(中國時報)