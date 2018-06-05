西港燒王船 3000信眾簇擁

2018年06月05日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

有台灣第一香美譽的西港慶安宮香科醮典，在經過3天的巡庄遶境後，4日進入最後的壓軸大戲燒王船儀式，在逾3000名信眾及神轎、陣頭的簇擁下，2條大繩索拖行王船，以陸上行舟方式緩緩前往1公里外的送王處進行科儀，並選擇吉時點火，火光熊熊，也象徵3年一科的醮典圓滿落幕。

「西港香」被文化部列名國定重要民俗，延續距今已經有200多年歷史。今年的遶境有72頂神轎及60隊各式文武陣頭參與，香陣綿延數公里，整個行程到4日凌晨5點多才全部結束；但休息不到2小時，「送王」儀式緊接著登場。

儀式開始，香科主事人員先向王府膜拜，恭請王爺登船，並逐一將王爺聖像、王船媽祖、總趕公、廠官爺及其隨從、部將請上王船，安置定位後，王船長與大副、二副依序登船，王船於8點準時從慶安宮「啟航」。

數位香科會首手提茶壺，在王船前沿路灑水，象徵為王船開水道，上千名信眾分成兩邊，手持大繩索合力拖拉，將王船緩緩拉至送王處，王船長、大副及王船人員沿途丟撒金錢、糖果和錢幣，信眾爭相接取，除了當作護身符，也可以保平安。

王船地堆滿的金紙、添載品猶如一座金黃色山丘，廟方先出動大型吊車將王船吊至中央位置，再將船桅豎起、風帆拉起，紙糊的天兵神將也堆在王船周圍，等待一切就緒後點燃王船，全體信眾恭送千歲爺回天庭，王船很快就被熊熊大火吞沒，象徵千歲爺乘王船返回天庭，期待3年後醮典再見。

(中國時報)