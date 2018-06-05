陳金德促解構台電成3家公司

2018年06月05日 04:12 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台北、台中等地接連發生跳電，宜蘭縣代理縣長陳金德4日在議會接受質詢時，批評台電身兼發電、買電、賣電、配電，如同一個巨獸，電業沒有完全自由化，認為必須解構台電成3個公司，才是解決台灣電力需求的根本問題。

陳金德更舉自己擔任中油董事長時，因為815大停電下台為例，只因為中油設備維修導致2分鐘沒供應天然氣給台電，以致電廠跳機，北中南部停電，「這是中油問題還是台電問題？」他因事件下台負責，但台電真的沒有問題嗎？

陳金德說，今天台北跳電，一下子台中跳電，到底是真的跳電還是人為疏失？還是有人為故意的跳電？就只有台電清楚。

宜蘭縣議員劉添梧、游祥德在聯合質詢時，對電力問題憂心忡忡，認為宜蘭應該發展綠能能源，以解決空汙、用電不足等問題。陳金德回應說，受限土地大小，綠能發展有其限制，但電力問題「台電本身問題最大。」

陳金德表示，雖然民間可以發電，但民間發電還是賣給台電，台電再賣給用戶，電業沒有完全自由化，台電本身發電、買電、賣電也配電，舉凡歐洲、大陸的電力自由化並不是這樣。

陳金德說，發電、售電、輸配電應該是各一個公司，輸配電牽涉到國家電力穩定，應該由國營企業來負責，但售電等是要自由化，用戶可以買民間的電，不一定要向台電來買電，民間的發電也未必賣給台電。

「完全電業自由化才可以改革電力不足！」陳金德批說，現在電力不足整個都是台電內部在講，而台電是一個龐大的王國，不論核能、火力、水力發電，還有台電所經營的子公司等，是個大到沒有人有辦法去管的王國，包括經濟部甚至行政院都很難撼動台電的結構。

陳金德形容，台電本身就是如同巨獸般的結構，只有把它解構成3個公司，民眾才知道電力到底夠不夠、需要什麼發電，解構台電才是解決台灣電力需求的根本。

(中國時報)