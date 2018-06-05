公幼不給抽籤 外籍人士批歧視

2018年06月05日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

美籍夫婦Kalan在新北市擔任外聘教師、定居，4名子女也在台灣出生有永久居留權，日前要替5歲大女兒Keira申請公立幼兒園時，竟被告知「新北市民優先，有缺額才輪到外籍學童」，新北市府規定「歧視外國人」，反觀台北市不分國籍一律抽籤，比較公平；新北市府教育局坦承，「有可受公評之處，將研議有無修正空間」。

32歲美籍男子Kalan與妻子Kayt，8年前來台擔任英文教師，2人熱愛台灣人文風情決定定居，陸續生下4名兒女，獲得台灣永久居留權，Kalan也獲明志國中聘用為英文老師。

大女兒Keira上個月年滿5歲，符合幼兒園大班就讀年齡，未料前往厚德國小、重陽國小公立幼兒園報名時，竟被告知不符抽籤資格，「等所有新北市民報完名，有缺額才輪到外籍學童」，相關規定有「種族歧視」之嫌。

Kalan認為，他在新北市定居8年，擁有永久居留權也是外聘教師，除了沒有投票權，其他工作、繳稅都正常，但新北市府卻規定「在設籍本市幼兒及寄居本市且有合法監護人之幼兒，若招收不足，始招收居留本市之非中華民國國民、華裔幼兒」。

但公幼搶手，抽籤不一定抽的到，從未發生招收不足情形，「根本是剝奪在台外籍學童受教權」，反觀台北市不分國籍，只要足齡均可公平報名抽籤。

教育局副局長黃靜怡表示，新北市公立幼兒園及非營利幼兒園招生規定，以「設籍本市」為一般入園資格，並以「編制內」教職員工為優先入園條件，外聘教師不算編制內教職員，但外籍學童報名條件確有「可受公評之處」，教育局將列案研議。

(中國時報)