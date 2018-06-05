iBike將達標 研議推第3人責任險

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿（由右至左），4日為民請命，要求為保障民眾騎乘安全，建議進一步納入公共自行車保險！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市營運中的iBike租賃站已達264站，iBike將於今年暑假達成300站共9000輛目標！市議員謝志忠等4日為民請命，建議進一步納入公共自行車保險；交通局長王義川說，評估1年約須編列300萬元，目前市府研議中，最快今年推動第3人責任險。

市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿關心公共自行車保險！謝志忠說，民眾騎乘iBike相當方便，至今年4月累計租借次數逾1600萬人次，平均每日高達2萬人次使用，已成為市民通勤及休閒依賴的綠色運具。

謝志忠說，北北桃公共自行車6月1日將投保公共自行車第三人責任險，高雄市公共自行車將投保公共自行車傷害險；台中將舉辦2018世界花博建議同步啟動保險安全機制，納入第3人責任險或公共自行車傷害險，保障騎乘安全。

王義川強調，為兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，目前市府評估1年約須編列300萬元；參考台北、新北、桃園辦理情況，與保險公司討論爭取，第3人責任險部分努力以花博為目標，最快今年推動。

市議員翁美春、邱素貞、蕭隆澤關心花博交通接駁問題！王義川說，花博交通很重要一環是台鐵，后里、外埔、豐原園區以台鐵為基礎，配合當地公共運輸接駁，市府與台鐵達成加班協議，平日1天預計增加8000人，假日增加2萬3000人。

(中國時報)

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