住宅成立都更會 可獲100萬補助

2018年06月05日 04:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市加速推動都市更新，日前公告修正「台北市整建住宅更新規畫設計費補助辦法」，凡成立都市更新會，即核發補助金100萬，同時原本未達100戶更新作業補助45萬，修正後增加到100萬元，擬定都更權利變換計畫規費也從原100戶180萬，降低為150萬元，希望藉由提高補助，增加民眾參與都更誘因。

依據「台北市整建住宅更新初期規畫費補助辦法」，經核准立案的整宅都市更新會，得以依戶數申請補助，未達100戶補助45萬元，100戶至300戶，每戶補助2000元，未達600戶1500元，600戶以上1000元，修正後更名為「台北市整建住宅更新規畫設計費補助辦法」，並調整部分條文及相關補助。

都更處指出，修法後只要成立都更會，申請核准將核發100萬，其餘各項補助，依不同階段給予補助，其中，未達100戶作業費補助從45萬提高至100萬元；擬定都市更新權利變換計畫規費未達100戶180萬，修正後降低為150萬，希望透過獎勵方式提高都更誘因。

都更處表示，南機場三期及一期一棟案經輔導已成立更新會，預計委託都更中心執行，可望成為修法後首件適用提高補助金的都更案，383戶中同意戶已達7成，整合情況佳，接下來將協助代辦事業計畫及權利計畫。

此外，南機場三期及一期一棟都更案，都發局4日進行公展，更新處表示，因應整宅容積不足，將把中華路二段301巷道路用地變更為住宅用地，除部分作為社會福利設施使用外，其餘將增加整宅總體容積。

(中國時報)