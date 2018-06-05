虎尾玉米節 有媽祖庇佑

2018年06月05日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾鎮第7屆玉米節將與剛過爐到該鎮下溪里下庄的六房媽祖同樂，這是虎尾在地節慶首次與六房媽紅壇結合舉行，除了可參拜六房媽外，還能體驗採摘玉米的田園之樂，打卡則送玉米種子，鎮長林文彬力邀大家前來體驗並接受媽祖的庇佑。

虎尾鎮公所4日在下溪里六房媽紅壇周告玉米節將在本月9日登場，林文彬指出，六房媽過爐活動在2013年列入雲林縣無形文化資產，並在2017年獲文化部列入國家重要民俗認證。

林文彬表示，為了服務香客，虎尾鎮公所特地在紅壇增設大庄遊客中心，期待香客變遊客，並同步在紅壇舉辦一系列活動；玉米節之後，中秋節有虎尾歌神演唱會、10月7日虎尾馬拉松等，都與六房媽信仰結合，提供大家前所未有的全新體驗。

今年虎尾玉米節內容項目多元豐富，大庄紅壇旁的玉米田規畫為農事體驗導覽區，遊客可親採玉米，品嘗現採現煮玉米及爆玉米花、創意玉米酷冰沙等，並藉由玉米品種大會串讓民眾重新認識玉米，打卡就送種子。

虎尾鎮公所農經課長魏嘉宏說，虎尾鎮玉米約種900公頃，約占虎尾面積1成多，年產量多達7200公噸，每公斤市價約9至12元，換算下來約1.2億元產值，是虎尾第3大宗的農特產品，希望透過玉米節，一起帶動虎尾小旅行的風氣。

(中國時報)