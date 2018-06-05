挺過寒害 高接梨趕上產期

2018年06月05日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

年初一波寒害，嘉縣竹崎鄉高接梨穗受凍損傷，經農民緊急以二次接穗補救，順利趕上端午節前後產季。目前竹崎鄉當地的「玉觀音」高接梨已陸續上市，竹崎農會總幹事林孟怡透露，雖當地高接梨種植面積逐年減少，但梨果品質愈來愈好，尤其今年因少雨，高接梨口感、甜度略勝以往，平均甜度都超過10、11度。

竹崎高接梨以「玉觀音」打出名號，林孟怡說，當地高接梨品種主要分成幸水梨、豐水梨、新興梨等品種，年初因寒害造成梨穗嫁接存活率低、落花等現象，事後雖農民緊急二次架接，仍有部分農民因梨穗成本過高，放棄栽種，加上這2、3年來氣候因素影響收成，不少農民種作酪梨、紅龍果，當地高接梨種植面積因此減少。

根據竹崎鄉農會統計，竹崎鄉高接梨種植面積原本有120公頃左右，這3年因天候劇烈變化，種植面積僅剩百公頃上下，不過仍不減「玉觀音」名聲，林孟怡說，當地盛產的高接梨，因水分飽足，冰鎮後更清涼可口，已培養出一群死忠老客戶，每年未上市就吸引饕客搶先預定，而農會也規畫下周向農民引進啟動代銷。

林孟怡表示，高接梨種植成本高，光是照顧果實程序就很繁鎖，「1顆梨子從長出來到採收，農民至少要摸過6、7次」，尤其高接梨因品質不同，口感也略有差別，像幸水口感較細緻，豐水梨吃起來較脆，新興梨因梨味強，甜中略帶酸味，是內行人的首選。

(中國時報)