十分步道崎嶇 市府允改善

2018年06月05日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

十分瀑布是新北市國際級景點，但民進黨新北市議員林銘仁卻發現，兩條從遊客中心通往瀑布的步道，一條過陡，另條平緩步道，竟被封住不能走，直言「一級景觀、二級規劃」；觀光局表示，平緩步道因涉私人土地問題，尚未與地主談攏收購條件，才會暫時封閉，未來傾向透過都市計畫通盤檢討，以徵收方式解決問題。

有台灣尼加拉瓜瀑布美名的十分瀑布，過去因地主封地收費，引發議論，最後政府將土地逐一購回，並免費開放參觀，每年吸引逾200萬名遊客一睹全台最大簾幕式瀑布奇觀。

林銘仁4日總質詢指出，世界各地遊客對於十分瀑布景觀評價非常高，但身為新北市國際級景點，現場規畫卻令人相當失望。從遊客中心到十分瀑布有兩條步道可以走，其中一條遊客普遍反應動線有許多階梯，且高低落差過大，對老人、行動不便、帶著嬰兒車的遊客非常不友善。

林銘仁說，另條較平緩的路線，市府日前才整修，不料到3月入口卻被封住，不少遊客到了現場被阻擋在外，令人傻眼。

新北市觀旅局指出，被封閉路段因入口有涉及私人土地部分，當初市府本想透過協議價購方式將土地購回，但因條件過高只好暫緩，目前打算透過都市計畫變更通盤檢討，將該地變更為步道用地，再透過徵收方式，取得土地。

新北市城鄉局說，平緩步道1992年間已被指定為步道用地，但現今興建步道地點偏北，才會有些許誤差，因通盤檢討耗費時間較久，已建議觀光局走個案變更模式，加快步道開放速度。

(中國時報)