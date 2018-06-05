八德雨水涵管 溪水分流不怕淹

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府水務局斥資4265萬元，在八德區逢雨必淹的長坡溪路段，興建直徑2公尺、總長522公尺的雨水涵管，自廣福路1042號起至長坡溪入流口埋設，工程4日啟用，未來白鷺里及永豐里淹水問題將能獲得大幅改善。

八德區長坡溪沿線過去逢雨必淹，水務局為此規畫廣福路雨水下水道截流工程，從廣福路1042號起至長坡溪入流口，埋設直徑2公尺、總長522公尺的雨水涵管，藉由將長坡溪分流至茄苳溪，改善長坡溪過去排水斷面無法負荷的淹水問題。

桃園市長鄭文燦4日到場主持工程啟用表示，治水不是1天工程，得花數年分階段完成，八德區將透過「7大排、7滯洪池」治水策略，全部施作完成後，八德區的茄苳溪、東勇北路、和平路、更寮腳、八德重畫區等易淹水地區將不再淹水。

目前除了設置廣福路雨水下水道大排外，上游的士校大埤和下游的漁管處埤塘也將改作滯洪池，目前已納入前瞻計畫，預計斥資3.8億元辦理徵收，而大湳水上樂園也預計明年辦理土地徵收，連同西坡共規畫成2個滯洪池，加上福豐國中周邊做的3個滯洪池，總計將有7個滯洪池共同改善八德區及其周邊排水。

而和平路、僑興新村、八德重畫區及興豐路等區域，市府也向內政部爭取到另外6件工程，至少讓3萬8000人能免於水患，6項工程中的東勇北路雨水下水道工程、中山路雨水下水道工程將相繼在今年8月、12月完工，其餘則會在年底發包。

(中國時報)

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