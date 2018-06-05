嘉義長庚醫院 葉克膜救命

2018年06月05日 04:12 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義長庚醫院今年4月中旬運用葉克膜，成功救回1名到院前心跳停止（即OHCA）的趙姓民眾。院長林志鴻表示，院方擁有陣容堅強的急重症醫療照護團隊，目前接受逾10家醫院的轉診，但葉克膜救治並非每例都能成功，只能「救一個算一個」。

家住嘉縣水上鄉的53歲趙男，6年前患有冠心病，曾經放過支架，但是自認生活無恙，所以未定期回診追蹤。4月18日因胸悶不適、呼吸急促，趕緊請友人開車送往嘉義長庚醫院急診。但經友人轉述，趙男在途中已臉色發黑，失去意識，到院前無生命跡象。

急診醫師先進行電擊及心肺復甦術，急救約20分鐘後，仍無法測得脈搏血壓，隨後放置葉克膜，維持身體其他重要器官的循環功能。經胸腔及心臟血管外科醫師林建兆檢查，發現趙男的2條主要冠狀動脈嚴重阻塞，立即予以打通，且置放3支冠狀動脈支架。醫療團隊未放棄任何一絲希望，費時4小時搶救，趙男不僅重獲新生，也成功在術後1周脫離葉克膜，3周後毫無後遺症出院返家。

林建兆透露，裝上葉克膜後能完全脫離的病患不到10％，趙男非常幸運，包含腦部等重要器官皆未受影響，才能完全沒有後遺症出院。但他也提醒已知或潛在有冠心病風險的民眾，務必遵從醫師指示服藥和回診。

至於完全康復的趙先生，除感謝嘉義長庚的救命之恩，也戒掉抽菸壞習慣，並維持每天固定運動1小時，重點是要定期回診追蹤，經過這次經驗，他更懂得愛惜自己的生命。

(中國時報)