嘉義長庚醫院 葉克膜救命

4日上午嘉義長庚醫院長林志鴻（左二）率醫療團隊，特為病患趙先生（右三）準備蛋糕，慶祝重生。（張伊珊攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義長庚醫院今年4月中旬運用葉克膜，成功救回1名到院前心跳停止（即OHCA）的趙姓民眾。院長林志鴻表示，院方擁有陣容堅強的急重症醫療照護團隊，目前接受逾10家醫院的轉診，但葉克膜救治並非每例都能成功，只能「救一個算一個」。

家住嘉縣水上鄉的53歲趙男，6年前患有冠心病，曾經放過支架，但是自認生活無恙，所以未定期回診追蹤。4月18日因胸悶不適、呼吸急促，趕緊請友人開車送往嘉義長庚醫院急診。但經友人轉述，趙男在途中已臉色發黑，失去意識，到院前無生命跡象。

急診醫師先進行電擊及心肺復甦術，急救約20分鐘後，仍無法測得脈搏血壓，隨後放置葉克膜，維持身體其他重要器官的循環功能。經胸腔及心臟血管外科醫師林建兆檢查，發現趙男的2條主要冠狀動脈嚴重阻塞，立即予以打通，且置放3支冠狀動脈支架。醫療團隊未放棄任何一絲希望，費時4小時搶救，趙男不僅重獲新生，也成功在術後1周脫離葉克膜，3周後毫無後遺症出院返家。

林建兆透露，裝上葉克膜後能完全脫離的病患不到10％，趙男非常幸運，包含腦部等重要器官皆未受影響，才能完全沒有後遺症出院。但他也提醒已知或潛在有冠心病風險的民眾，務必遵從醫師指示服藥和回診。

至於完全康復的趙先生，除感謝嘉義長庚的救命之恩，也戒掉抽菸壞習慣，並維持每天固定運動1小時，重點是要定期回診追蹤，經過這次經驗，他更懂得愛惜自己的生命。

(中國時報)

狂結5芎蕉 網友讚破金氏紀錄了 復育800株珊瑚 澎湖鎖港轉型有成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。