補教業暖心 弱勢學子免費上課

2018年06月05日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市補習教育事業協會集合93家補教業者，贊助近3500萬元，提供1211名弱勢學子免費補習，且新屋、大園等偏鄉首度有業者響應參與，不再只侷限市區，全桃園12區都能嘉惠學生，2007年開辦至今已經有近6500名學子受惠，市長鄭文燦4日代表受贈，並頒發感謝狀，感謝他們的義舉。

桃園市補習教育事業協會理事長周台英說，中華民國補習教育全國總會發起教育登階公益活動，各縣市協會提供清寒學子「減免」或「全免」學費，桃園市擴大到「課程完全免費」，且不再集中在市區，今年除復興區外，其餘12區都有業者響應，總計93家業者踴躍參與，希望藉由幫助更多弱勢學子，不用舟車勞頓，就能提升競爭力。

中華民國補習教育全國總會長丘昌其說，助人為樂，希望1211名額1周內就能申請完畢，他也允諾，名額用完沒關係，會努力照顧更多弱勢，只要桃園市的高中職及國中小學生，有低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件並經學校老師推薦，就能到上官網下載表格，向補習教育事業協會提出申請。

桃園市補習教育事業協會總幹事榮春霖說，教育是脫貧最好的方式之一，曾有學生為了家計必須打工、也曾有家住偏鄉的學生必須舟車勞頓，他見孩子努力向學，不但免費補習，甚至提供晚餐、交通費，鼓勵孩子辭掉工作專心讀書。

(中國時報)