花蓮變「轟」蓮 台鐵鬧笑話

2018年06月05日 04:12 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台鐵目前先用膠布遮住錯誤字體，預計下周完成改善。（許家寧攝）

台鐵花蓮火車站改建工程，正如火如荼進行，第一期車站主體力拚今年10月啟用，近來新掛在車站外牆上的英文燈箱站名，卻被眼尖民眾發現「Hualien」拼成「Hunlien」，台鐵澄清日前就已發現英文誤植，已要求廠商更正，現先暫用帆布遮住。

外國人拍菜英文 PO上網

台鐵進行花蓮車站改建工程，目前進度還超前0.5％，預計10月啟用後站體面積將擴建至原有的6倍，但有民眾在臉書轉貼外國友人拍的照片，發現正在改建的花蓮火車站外牆燈箱，將花蓮站名誤拼成「Hunlien」，貼文一出立刻引起網友熱議。

台鐵新站「菜英文」鬧笑話，有網友笑稱「Hunlien」讀起來像「轟蓮」，網友也砲轟連連，「誇張！」、「差點鬧了國際笑話」、「錯得太離譜」、「歡迎來到黃蓮國」。

鐵路改建工程局東部工程處花蓮工務段長江俊宏也坦承也接獲不少反應電話。他表示，周六吊掛上去時就已經發現英文誤植，因當時先裝上去要先確認位置距離、方位，目前鐵工局已通知負責燈箱的協力廠商修正，預計11日會完成更換，錯誤字體先暫時用帆布遮住。

錯字蓋帆布遮羞 11日換

江俊宏說說，花蓮車站改建工程分為二階段興建，目前第一階段車站主體部份已大致完成，未來將仿機場模式，讓民眾進、出站動線分流，至於新建高架跨站式自由通道進入月台，現有地下通道改為出站專用，以利加速進、出站的速度。

(中國時報)