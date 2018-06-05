掃毒有成 1年逮獲逾萬毒犯

2018年06月05日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

全民反毒一起來！新北市府宣誓打擊毒品，去年7月成立專責「毒品防治辦公室」，破獲9196件毒品案，逮捕1萬451名毒販及毒蟲，查獲市價近百億的555.6公斤各式毒品，執行反毒宣導2000場及擴大尿液篩檢3萬多人次。市長朱立倫說，緝毒成果豐碩，但也代表毒品氾濫嚴重，防毒反毒刻不容緩，政府、社會及民眾都要一起來。

毒防辦4日在新北市府舉辦周年成果展，展出各級毒品及變裝新興毒品模型、毒品氣味模擬、毒癮者紀錄片，警方特地向朱立倫說明如何使用拉曼光譜儀的光譜掃瞄，快速透過顏色就能分辨毒品，讓毒品無所遁形；衛生局推出結合AR互動科技，讓民眾模擬臉吸毒後臉部衰老的實境模擬；警犬隊也派出德國狼犬、拉布拉多及米格魯等緝毒犬，以靈敏嗅覺揪出藏在箱內及路人身上的毒品，讓圍觀民眾驚嘆連連。

破獲9196件案子

朱立倫表示，新北毒防辦成立周年，讓防毒、反毒、掃毒更有效率，也更確實，過去一年逮獲了逾萬名毒犯，並且破獲9000多件毒品案，這個數字很可怕，不管是對社會、治安、健康或下一代來講，毒品都是最大的敵人，必須整合中央、地方、民間的力量，透過現代科技、大數據分析的輔助，一一把毒品犯罪源頭找出來。

朱立倫也說，防治毒品不能只透過司法，還要配合教育、醫療力量、就業輔導及社會大眾的協助，把毒品從毒犯、成癮者身上去除，更重要的是讓未接觸毒品的正常民眾遠離毒品。

深入校園宣導

現在的毒品變化種類多，日常生活常接觸的食物、飲料都可能變成製毒、摻毒的工具，新北市府希望深入校園、透過影像或話劇等各種宣導，讓民眾提高警覺、拒絕毒品。

(中國時報)