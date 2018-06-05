赴港表演 泰雅童緊張又興奮

2018年06月05日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市復興區霞雲國小歌謠隊與長笛打擊樂隊，4日應香港浸會大學與田家炳小學邀請，參加展演與國際文化交流盛會。幾乎所有孩子都是首次搭飛機，孩子們難掩緊張，但也直呼超好玩，希望此行能和香港民眾分享泰雅之美。

各界捐經費 順利成行

校長羅幼蓮表示，日前透過浸會大學社會服務處邀約，希望學校能到香港表演泰雅族的舞蹈、歌謠等，因此透過桃園市府教育局、原住民族行政局、日月光集團、台灣晶技公司以及善心人士捐助，讓學生們不需煩惱經費，得以出國。

霞雲國小共28人出國，包含22名學生、6名師長，另外還有2位浸會大學的國際志工陪同。羅幼蓮說，原本擔心孩子們在機場會太興奮，所幸都相當守秩序，一路相當乖巧。

6年級學生林羽萱表示，第一次搭飛機，相當興奮，原本以為會很危險，但後來平安下飛機後，也覺得其實還好。她又說，入關時要面對許多官員，那時相當緊張，但在學校時老師就多次提醒，因此仍順利通關。

培養國際觀 機會教育

林羽萱說，將表演舞蹈、歌謠以及長笛、打擊樂，希望和香港人分享泰雅傳統文化。羅幼蓮則說，此行除了介紹泰雅文化外，也希望培養孩子們的國際觀。她補充，行前多次特別上課，建立學童的國際觀，包含對不同文化的尊重，以及在機場通關必備事項，對孩子來說都是很好的機會教育。

(中國時報)