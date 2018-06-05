中市達標 4年蓋5000戶社宅

台中市府都發局長王俊傑4日在市政會議指出，希望未來社宅，朝向民眾提「一卡皮箱」就能輕鬆入住。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市8年蓋1萬戶社會住宅，4年5000戶已達標！市長林佳龍4日在市政會議表示，4年前提出8年蓋1萬戶社宅，不是那麼篤定，若中央不主導不支持，將會事倍功半，獲中央經費和行政等支持完成目標，還要在西屯區7期旁邊蓋社宅；未來進一步尋求與大學或工業區、國有土地共同開發社宅，提供更多民眾住的需求。

「讓年輕人不必擔心買不起房子，買房子可能又因房貸變房奴。」林佳龍說，年輕人買房，工作所得和生活可能被房屋貸款限制，社宅定位不是住永久；但可給年輕人當過度期，未來有能力時可以自己購屋。

都發局推共好計畫

市府都市發展局長王俊傑4日在市政會議進行「共好計畫服務體系於安康共好社宅具體實踐」專案報告，說明台中市社宅政策及推動進度、共好計畫服務體系內涵，透過案例說明「三好一公道」實現社宅願景。

西屯打造健身據點

林佳龍強調，社宅地段不只遍及山海屯等區，也在緊臨7期的西屯區惠來段，興建定位為「都市樂活健身據點」的社宅；社宅結合托育、托老、青創等功能，提升與社區連結，營造「有溫度的家」。

台中市人口數增加，躍居全台灣第2大城，第3屆議員席次也將由63席增為65席。台中市選舉委員會表示，第3屆議員席次將增加2席，分別為第11選舉區（東區、南區）及第17選區（山地原住民選舉區）各增加1席。最終選舉區畫分及應選名額，將由中選會於8月16日發布選舉公告。

(中國時報)

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