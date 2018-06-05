中山大三生 論文登頂級期刊

2018年06月05日 04:12 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

中山大學物理系三年級學生王品竣以大學生身分發表論文「鉍銻碲拓樸絕緣體（BiSbTe3）薄片的Aharonov-Bohm震盪」，獲刊於國際頂級期刊《Applied Physics Letters》，成為實驗室最年輕的期刊作者；他說，「生命在中山轉彎」，未來還想繼續攻讀碩士，挑戰自我。

讀到大二重考 確定方向

「當年覺得浪費掉3年時間，沒想到後來都成為灌溉我的養分。」王品竣指出，自己一直喜歡動手做實驗，高中畢業申請上中央大學物理系，以為可以玩4年，生活被營隊、社團及系學會占滿，學業成績每況愈下。

王品竣回憶說，當時坐在教室裡就像「鴨聽雷」，每分每秒都是煎熬，讀到二年級下學期，收到學校的預警通知，驚覺「必修四門課可能被當兩門以上！」對他更是重重一擊；自信全失的他，對未來感到徬徨茫然，在父親的建議下，決定重考。

生命在此轉彎 感謝師長

王品竣表示，重考班的那一年，他沉澱思考自己到底想要什麼，原想轉讀經濟，後來確認最愛仍是物理，決定選擇中山重新開始，加入物理系副教授黃旭明的實驗室，學習實驗技巧和閱讀論文的能力，全心投入研究；他與實驗室團隊花不到半年時間就做出成果，論文投稿後10天，就獲得兩位評審委員推薦刊出。

「過去遇到的老師，就像是在游泳池邊的教練，會看著你掙扎到不行了再下水救你；黃老師則是一開始就跳下水，推著你前進。」王品竣重拾對學術研究的熱情與自信，交出了可比擬博士生的成績單。

(中國時報)