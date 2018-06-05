萬安演習 空拍機模擬空襲

2018年06月05日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

2018年軍民聯合防空「萬安41號」演習4日下午1時30分至2時登場，新北市模擬遭受敵軍空襲，軍警展現優勢戰力制伏敵軍，市長朱立倫、國防部後備指揮部政戰主任簡士偉全程視導，透過演習強化民眾憂患意識，建立全民正確的國防觀念。

演習開始前，朱立倫與簡士偉等先在市府聽取簡報，警報響起後前往中和區松下電器視導災害救援演練，再轉往中和區積穗國小，不僅視察防空疏散避難設施，更全程了解師生、民眾防空疏散避難演練。

演習模擬松下公司遭受敵軍攻擊，震撼彈模擬空襲砲彈，現場煙霧四起相當逼真，另外，2架空拍機模擬敵機派出傘兵攻擊，軍、警獲報立即派出優勢兵力，聯手制伏空降傘兵，警察局警犬隊亦支援偵搜，是否遭敵軍放置爆裂物。

受到空襲攻擊現場發生火警，消防局派員救援並垂降傷患遠出火場，並啟動「大量傷患救護機制」，將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護。值得一提，演練過程中更結合了消防局全台首創快搜部隊與災害醫療救援隊（DMAT），在現場即展開急救措施，爭取救援時間。

朱立倫說，感謝民眾及演練人員積極配合，演習強化防空整備作為及災害防救的應變機制，最重要的是建立全民居安思危的國防意識，透過逼真的演練，提高民眾的憂患意識，以因應瞬息萬變的國際局勢。警察局表示，共動員警力2547名、民力2602名、憲兵11名，共計5160名，演習順利完成。

(中國時報)