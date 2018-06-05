官田菱角田搶水 葫蘆埤乾涸見底

目前正值菱角種植季節，台南市面臨缺水問題，灌溉水源缺乏，農民抽取官田葫蘆埤的水種植菱角，加上苦無降雨挹注，才10天時間埤塘就幾乎見底。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

台南市仍未擺脫第一階段限水，但老天爺還是不賞臉，苦無雨勢挹注，水情也愈發嚴峻。目前曾文、烏山頭水庫蓄水量下探，烏山頭水庫遊湖艇也已停駛；鄰近位於官田區的葫蘆埤，10天前還有不少水量，近日也乾涸見底，讓經常來散步運動的民眾大吃一驚，除了久旱不雨，周邊菱角田抽水灌溉應該是主要因素。

葫蘆埤在西元1770年時為了灌溉蓄水用途開鑿，原本叫做番子田埤，因道路貫穿其中，看起來就像綁著帶子的葫蘆，因此得名；後來還設置觀景吊橋，成為自然生態休閒公園，也是消防隊操演救生的場地，現在池水見底，讓人傻眼。

官田區長顏能通表示，該區種植菱角面積逾300公頃，是全台最大產地，現在正好是菱角種植的季節，但缺水問題嚴重，一期作也剛結束供灌，由於菱角需水量大，大部分農民都在觀望，少數人不願誤了時節，抽取地下水灌滿菱田，葫蘆埤內還有水，自然成了鄰近農民的重要水源。

周邊農民利用抽水馬達抽取葫蘆埤的水，做為植苗用水，埤水被大量抽取，加上天氣炎熱無雨，短時間內就快被抽空，上周還有單位前往進行水上訓練時，救生艇都拉到現場才發現無水可行舟。

周邊農民表示，雖然菱角已經引水種植，但後續還是需要水源；葫蘆埤已經乾涸，如果沒有颱風或低壓帶來降雨，菱角成長一定會有問題，衝擊到產業，只能期盼老天爺幫幫忙。

(中國時報)

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