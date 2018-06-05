德和發展協會 總統將接見

德和社區發展協會為活絡地方、帶動觀光，去年結合文化與生態打造「槺林傳藝園區」，而今年除獲建築園冶獎外，還將於13日獲蔡英文總統接見。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春鎮德和里舊稱「槺林」，一直有著大力士與古城風水等傳說，而德和社區發展協會為活絡地方、帶動觀光，去年結合文化與生態打造「槺林傳藝園區」，沒想到三喜臨門，除獲今年建築園冶獎外，還將於13日獲蔡英文總統接見，同時也釐清誤傳百逾年的口述歷史。

德和社區發展協會總幹事楊宗熏指出，德和因遍地生長台灣海棗，所以古地名為「槺榔林」，現今多數人慣稱「槺林」，而因地理位置獨特，在恆春半島開墾史上衍生出大力士陳尊賢、及影響恆春建城方位風水等傳說，至今仍為人津津樂道。

然而，德和並未因此壯大，村莊人口依舊凋零、出走，直到楊宗熏參加縣府城鄉發展處的社區規畫師課程，才有所改變。他說，他上完課發現，透過資源整合再具體呈現，不僅能活絡社區，還能發展在地觀光，因此決定打造槺林傳藝園區。

他指出，園區的涼亭即用台灣海棗、漂流木、神轎木棍等搭建而成，門口處的槺林之心則以青龍捲造型呈現，此外還設計戶外劇場，展現槺林發大轎及過火的民俗文化，而為更慎重推廣在地文化觀光，還請文史工作者念吉成協助考證地方史料，因而有了意外驚喜。

念吉成說，廣為流傳的「大力士陳春連」是誤傳，他在陳家的祖譜上發現確實有此事，但人名應為陳尊賢，因此盼大家就此更正，以示尊重。

(中國時報)

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