試吃營養午餐 花縣議員按讚

花蓮縣16名議員試吃花蓮免費營養午餐，稱讚菜色豐富。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣8年來開辦免費營養午餐，讓家長一片叫好，就連縣議員也想吃吃看，花蓮縣議會16名議員利用三讀會後齊聚餐廳品嘗試吃「打拋豬、彩椒豆腐、洋蔥炒蛋、蒜香油菜及四神湯」，提案試吃的議員李秋旺連吃好幾碗飯，猛讚吃的很飽，又很好。

花蓮縣議會4日中午首度試吃學生營養午餐，議長賴進坤帶領16名議員議員端著餐盤逐道菜色品嚐試吃，除了菜色與花蓮各國中同步，不少議員吃過都讚不絕口，議員鄭乾龍更建議議會下次臨時會起，中餐就吃營養午餐，衛生好吃又便宜！

教育處長劉美珍親自介紹營養午餐的菜色計有葷、素各一款，國中為四菜一湯，國小為三菜一湯，素食菜單有「時瓜凍腐、金珠翠玉、芹香冬粉、香拌青江、枸杞蒡蓮湯」，此份菜單與供應本縣北中南的秀林、吉安、豐濱國中等7校菜單一致。

劉美珍表示，花蓮縣每年編列2億2千萬給全縣101所國小、24所國中及1所高中，今年起更增加到國小每人每餐45元、國中50元，除了每月第一周雞腿日,每周一次水果以及有機餐，每個班級飯菜量也會預備2％的量，讓學生吃飽飽。

議員張智冠除關心菜色是否兼具色香味外，還詢問米飯是否選用花蓮在地的新米？劉美珍指出，學生午餐皆要求廠商向農糧署購買新米，議員黃振富則建議教育處應與農業處合作並編列一筆調度金，像現在香蕉很便宜的情況下就可以機動收購多讓學生品嘗。

(中國時報)

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