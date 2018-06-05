蘭潭建太陽能板 地方反彈

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中國時報
／嘉市報導

中央擬在蘭潭建置太陽能板造電，但與嘉市府規畫興建蘭潭環潭車道發展水岸觀光「強碰」，且恐影響嘉義市民飲用水水質。對此，市府工務處長李建賢表示，已表達審慎評估的意見；自來水公司第五區處副處長何承驛則表示，配合中央政策。

台電再生能源處規畫在仁義潭、蘭潭建置太陽能板，今年3月提出太陽能光電第4期計畫，列入蘭潭水庫，擬在蘭潭建置浮動式太陽光電系統，總裝置容量約2400瓩，約8000片太陽能板，總經費約1.39億元，年平均年發電量約317萬度，預計今年6月施工，2019年3月底前完工運轉。但雙潭卻是大嘉義民生飲用水，政府相關單位對此計畫低調不宣。

蘭潭里長林砡朱說，曾聽說政府有意要在蘭潭蓋太陽能發電，後來沒有下文；若政府要在水庫蓋太陽能板，她不認同，政府應該事先開說明會，與民眾溝通，了解民意。

李建賢表示，市府已表達請中央再評估的意見，因市府已爭取前瞻建設經費，將斥資3億6585萬元打造環潭車道，太陽能板大面積浮於水庫上，恐影響景觀，且憂心地方民眾對水質有疑慮，該處向中央建議，擬以興建中的汙水處理場滯洪池取代蘭潭。

李建賢表示，環潭車道計畫中的小雅路潭頂堤岸約1.3公里，將開闢4米計畫道路，是太陽能電板設置變電所、埋設地下電纜線必經之路，目前尚未接到施工單位申請路權；若有申請，工務處會審慎評估。

何承驛表示，自來水公司第五區處配合中央太陽能光電政策，目前監測蘭潭水質均合格，未來會持續監測水質。

(中國時報)

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