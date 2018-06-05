性專區i-Voting最快10月辦

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中國時報
／台北報導

台北市議員童仲彥大力推動設立「性專區」，市府祕書長張哲揚4日率官員赴議會專案報告，他指出，前市長馬英九任內曾做過研究，但民調無法形成共識，此次將採取得共識、研擬自治條例及地點評估等3階段討論。

北市府2002年曾由馬英九率團赴荷蘭考察「性產業」規畫與管理經驗，研考會也在2011年辦理民意調查，當時無論是委託研究或民意調查，皆無法形成共識。

張哲揚報告時表示，委外民調發現，有8成民眾贊成定點集中管理，6成認為若在居家附近設色情場所將抗爭到底，另有5成4贊成設立性專區，但有5成6不贊成在居住行政區設置性專區。

他說，依照北市府規畫的性專區討論時程，市府社會局將先邀請專家座談或廣泛蒐集大眾意見，並啟動i-Voting程序和其他方式蒐集民意，待大多數人形成共識，函請中央釐清相關法令，第二階段研擬自治條例及管理，最後當法制完整後再評估地點。

北市府指出，若由市府提案啟動i-Voting，需4至6個月時間，民眾提案10天就會進行檢核，童仲彥不滿政府動作太慢主動提案，市府回應必須要超過1500人以上連署。對此，童仲彥說，他2天就可連署超過3000人，並不斷詢問審查程序，童仲彥指出，性專區最快可在10月辦i-Voting。

(中國時報)

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