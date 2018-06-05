感受音波 聽障童舞出人生

2018年06月05日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「聽不到音樂，要怎麼跳舞？」是許多人會問林靖嵐的問題，但她透過腳觸碰地板，感受音波衝擊木地板產生的振動習舞，成為知名舞蹈家。新北市文化局邀請林靖嵐在新北市藝文中心舉辦2場舞蹈工作坊，帶領聽障的孩子一起舞出新的人生。

新北市今年推出共融藝術節，象徵文化平權活動，無論新住民、原住民或是身心障礙的朋友，每個人都能有一個展示的空間，可以盡情展現才華，讓藝術成果呈現在每個人眼前。

林靖嵐舞蹈團4日與新北市共融藝術節合作，帶領聽障小朋友，藉由舞蹈及律動，感知節奏與身體共振之美，只是有別於一般舞蹈課程，從老師到學生都有不同程度的聽覺障礙。

林靖嵐帶著小朋友從模仿小狗、小青蛙、小兔子簡易動作開始，小朋友看著老師的動作，一點一點模仿，原本害羞怕生的小女生也能慢慢的卸下心防，跟著老師一起張手搖擺。

5歲的陳小妹妹從小就喜歡跳舞，但相當害羞，來參加舞蹈工作坊，剛開始因為怕生直接放聲大哭，但在靖嵐老師耐心細心的引導之下，完全放開來一起扭腰旋轉，「老師跳舞很漂亮，我希望長大跟老師一樣很會跳舞」。

新北市文化局表示，「共融」（Inclusive art）強調人人都能參與、有表現機會，是公平、都能享有，人人都能有自己的舞台。

(中國時報)