嘉市府蓋新納骨塔 怕申請受阻

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市立殯葬管理所的納骨塔面臨飽和，蔡榮豐等議員4日督促市府蓋新的納骨塔，及早因應有不敷使用之虞。但市府有苦難言，肇因市府雖規畫於報廢的舊火葬場蓋納骨塔，卻憂心送件向縣府申請建照前途未卜。

議員莊豐安、蔡永泉、蔡榮豐關心嘉義市立殯葬所納骨塔的容納量問題。蔡榮豐說，納骨塔即將面臨飽和，市府應及早有因應對策，舊火葬場閒置已久，可釋出土地轉作為蓋新的納骨塔。

蔡永泉說，嘉義市殯葬所的納骨塔收費1萬9800元至1萬元，比鄰近鄉鎮的寶塔、納骨塔便宜，民眾需求大，市府蓋新納骨塔，收費也應維持親民價格。此外，火化爐的操作許可至今沒有獲得縣府核發，市府要拿出辦法解決，勿讓「嘉義縣政府吃嘉義市夠夠」。

市府民政處長吳芯榆表示，納骨塔骨骸部分尚有10年容納量、骨灰部分還可用4年，舊火化場已報廢，今年編列40萬元經費拆除，暫時作臨時停車場用途，同時也規畫蓋新納骨塔，但因土地位於水上鄉的山坡地，有環境影響評估、向嘉義縣政府申請建照、使用執照等行政程序要處理，變數難料，該處會持續推動。

市殯所長孫世福說，納骨塔整體使用年限推估可再用約5年，火化場的操作至今6年，遲遲未能拿到嘉義縣府核發的許可證，市府計畫蓋新納骨塔，2019年將編預算先做環評。

(中國時報)

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