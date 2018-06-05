他自稱神明復靈 垃圾屋內伴屍

2018年06月05日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

三重區仁愛街的巷弄內有一處「怪怪屋」，1樓屋內外堆滿雜物垃圾，供奉著數十尊破舊神像，更令人毛骨悚然的是，屋內一包包垃圾袋內，裝著多達50具貓狗屍體，飄散陣陣惡臭。廢棄物的主人阿源表示，他10多年前被神明復靈，撿屍、撿廢棄物都是在「安靈」做善事，卻成為鄰居眼中的惡鄰居。

62歲的阿源過去經營模具雕刻工廠，十多年前投資遭人倒債後大受打擊，阿源不知何時從路邊撿回一尊神明，擺在家門供奉，行為舉止越發怪異，在屋外看到任何廢棄物都帶回家裡放，屋內放不下，就放到門前和一旁的防火巷，連2樓遮雨棚也被堆滿雜物，太太和小孩屢勸不聽，家庭關係幾乎決裂。

細數阿源撿回家中的廢棄物是無奇不有，舉凡廣告招牌、紙箱、塑膠、玻璃罐、腳踏車、廚餘等，還有數十尊破舊神像用垃圾和廚餘供奉著。而阿源深信，這樣的行為可以「復靈」，讓靈體復活。

阿源的行為已造成鄰居困擾，髒亂環境招來蚊蟲老鼠。家人表示，阿源約在2003年出現一連串怪異行為，經就醫後確診為妄想症，但拒絕服藥、接受治療，怪異舉止每下愈況，逼不得已只好請求里長幫忙。

里長洪嘉仁說，近年來已4度協請清潔隊員前往阿源家清運占用公共空間的雜物垃圾，整整載了4個卡車，但每每清運完不久後又故態復萌，讓里民們相當頭痛，至於屋內、遮雨棚等私人空間則必須有屋主同意，將持續與家人合作清運廢棄物，並協助就醫。

(中國時報)