新營社大找無殼 擬向李孟諺陳情

台南市新營社大即將在9月底於現址搬遷，在苦尋不著新地點下，師生把不捨與擔憂的心情寫在明信片，貼在校園布告欄上。（新營社大提供）

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中國時報
／台南報導

台南市新營社區大學因場地問題懸而未決，校內師生眼看社大向農會舊托兒所的租約9月底將到期，決定自己用行動來表達訴求，除在校內布告欄貼上寫滿不捨校園即將搬遷的明信片，師生更將於7月舉辦「眾神護社大活動」，前往大新營區各宮廟祈福進香，期望能找到合適校地，近期更將拜訪代理市長李孟諺爭取支持，期盼訴求能直達天聽。

新營社大從2005年起，即在大新營區辦理終身學習課程，服務大新營區近14個年頭後，6年前轉向農會舊托兒所租借場地教學，但礙於建築老舊不堪，農會決定於今年6月收回現有場地另作他用，但在社大校方溝通下才又延長至今年9月底。只是從今年1月開始，社大就一直苦尋不著新場地，下年度課程又將於8月27號開課，共計將有71個班級1000多人次，在搬遷時程進逼下師生擔心課程將受到影響。

新營社大副主任張文彬表示，原先南市教育局社教科曾提出讓社大在新民國小4樓上課，但因僅有4間教室，對照社大的開班數實在不敷使用，經自行接洽興國高中後，雖興國校方提出校內有棟3層樓建築能提供社大共9間教室，但目前也尚未定案，在搬遷日期僅剩3個多月下，師生們都相當擔憂。

最初社大希望教育局協調原台南縣教師研習中心或原台南市婦女會作為教學場地，但時至今日卻無下文，因此社大校方才有意直接拜訪長李孟諺，希望能讓市府高層了解社大當前困境。社大師生也發起「眾神護社大」活動，7月起將到新營各大廟宇參拜，祈求趕快能找到合適的場所，讓社大擺脫無殼命運，繼續服務大台南民眾。

(中國時報)

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