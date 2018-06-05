兒毆師遭抨擊 父告網友

2018年06月05日 04:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市中西區南英商工上月22日爆發陳姓、洪姓2名學生課堂上打老師事件，隨著影片傳上網路，引發網友撻伐，洪姓學生父親第一時間上火線護兒，反遭網友抨擊，讓他於5月底一舉狀告50多名網友妨害名譽。

南英商工高一陳姓學生5月22日上課時躺在3張椅子玩手機，遭陳姓老師拍打叫醒，卻情緒失控爆粗口，再遭老師拍嘴，竟在下一堂課揪眾毆師，遭同學手機拍下過程，影片還被上傳網路。

影片內的陳姓老師在講台上被一群學生包圍，遭一路推打出教室，洪姓學生仗勢欺人，在走廊出拳打傷老師左眼，陳姓老師事後驗傷考慮提告。

上萬名網友留言抨擊動手學生，洪姓學生的37歲父親見狀，在網路上護兒，向網友嗆聲「誰動我兒子就讓你看到鬼」，引爆更多網友湧入留言，抨擊洪父心態可議，認為「今天打老師，明天揍父母，後天去殺人」。

為此，洪父上月底到派出所提告，一口氣對52名在臉書爆料公社粉絲頁內留言的網友控告妨害名譽；他指稱，網友罵他與兒子「垃圾、敗類、爛」等言詞令他無法接受，要求網友必須道歉。

南英商工1日適逢畢業典禮，一度有校友嗆聲要回校找2名學生，校方也通報警方派員全天站崗，幸無爭端。南英商工校長陳志隆表示，2名學生目前居家管理，未再到校，學校必須依照國教署規定，近日將與家長再度會談，輔導轉學也是選項之一。

(中國時報)