台灣被當牌打 絕非好事

2018年06月05日 04:12 中國時報 湯紹成

一年一度的香格里拉對話，最近又在新加坡召開，此由英國國際戰略研究所以及新加坡國防部共同主辦的年度盛會，參加者包括亞太地區28個國家的政界與國防代表，並以強化各國之間安全防務領域的互信為主旨。

此次對話討論的主題包括：美國所領導的印太戰略、北韓危機、亞洲安全秩序、海上安全、印度洋的區域安全與合作、恐怖主義與反恐的新方法，以及提高區域安全合作機制等。一如往常，這個論壇還是以美、中為主角。此次美方是由國防部長馬提斯帶隊，他在對話中指出，美國會持續留在印太地區，並希望能增加貿易與商業機會。由美國所主導的印太策略，就是要強化在此地區的安全、經濟與開發，並承諾相關盟友與夥伴國家一個安全與繁榮的生存環境。

馬提斯尤其強調，反對在此地區的霸權，並以提供軍事協助來確保區域內國家的航海權與航空權安全，還主張通過以和平方式解決爭端。在軟的一面則稱，美國追求公平競爭而非掠奪，還會更增加投資與基礎建設，以及建立區域內國家之間的軍事與經濟互信，其中更提及東南亞國家協會、東協峰會、東亞峰會、亞太經合會等三方或多邊組織。

此外，馬提斯還特別提及，依據《台灣關係法》繼續提供台灣防衛性武器，並反對兩岸任一方的單方面改變現狀，也會堅定地支持由台灣海峽兩岸人民達成的共識。

從上述馬提斯的言論可以看出，其針對性極強。一方面他重新保證美國在印太地區的存在與承諾，以挽救川普總統近來可能損及相關國家信心的行為，其中日本就是最佳實例。因為川普對日本的態度顛三倒四，又向日方提出防衛自主的要求，以至於安倍對於美日安保失去信心，因而加強與大陸改善關係。而朝鮮問題也是一樣，最近金正恩頻頻強化與北京的關係，使得陸、朝雙方重歸舊好，雙方都增加了與美方談判的籌碼，致使馬提斯特別在此次會中與日、韓兩國防長會談，積極發出團結一致的訊號，其實這主要就是直指中國而來的。

此外，馬提斯還特別以南海自由航行與兩岸維持現狀來說事，其針對性更是明顯。其實早自2013年開始，南海問題就是香格里拉對話的重要議題，但提出兩岸問題確實比較突出，這再度顯示美國打「台灣牌」來牽制大陸的策略。

相對地，近年來中方所派代表的層級均不高，而此次也只由人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將領軍，可見北京有意降低此次會議的敏感性與衝突性。況且，日前美方才拒絕大陸參與今年的環太平洋軍事演習，且還有意把台灣納入印太戰略，更特別提及《台灣關係法》，一來一回，確實顯現美方的立場與反差。

總之，美方反對兩岸片面改變現狀的意義為何？是否也包括雙方的外交競逐？把台灣納入印太戰略的細節如何？要加強台美的軍事合作至何地步？這些都是美、中、台三方的關鍵議題，而也都還要經過商討與執行才能見真章。面對此情況，台灣不應見獵心喜，而應避免未蒙其利先受其害，這都在考驗政府的智慧。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)