美國政治干預貿易 台灣別表錯情

2018年06月05日 04:12 中國時報 潘華生

放眼世界，以政治力量介入或壓迫廠商、產業的案例屢見不鮮。糖曾經是世界上重要的經濟作物，剛剛來台要求45億援助的海地總統，他的國家在18世紀也曾經是「世界糖罐」，有著發達的殖民製糖經濟。然而，在武裝反抗法國、獨立成功之後，經濟社會完全失序，又因對殖民經濟與白人財產的破壞，受到美、歐國家的聯合經濟制裁，於是製糖經濟瓦解而淪為貧窮國家。接著古巴繼起成為「世界糖罐」，直到1960年代，美國為了打擊剛革命成功的古巴卡斯楚共產政權，除了禁止盟國對古巴貿易與投資之外（類似現在對伊朗的經濟制裁），更主導《國際糖業協定》，鼓勵美國的盟國增產以壓低國際糖價，並發展代糖，來打擊古巴最重要的糖業經濟，使得一度興盛的古巴經濟一蹶不振。

當然，海地與古巴的衰退也有很高的作死成分。海地搞轉型正義清算白人資產、土改分田，以為走上小農經濟、自給自足就可遺世獨立；古巴走上共產主義烏托邦的道路，產業國有化、商業集體化，皆是自毀長城。

因此，美國貿易干預與禁運的威力是驚人的，美國除了擁有科技領先與全球最大進口市場的雙壟斷地位，還擁有近代多數國際規則的制定權，再加上龐大的盟國隊伍，擁有至高無上的霸權實力。日前中、美在貿易問題上進行相互威脅報復的時候，美國突然對以中興通訊為代表的「中國製造2025」的科技產業進行重點打擊，特別是美國似乎準備聯合歐、日一起對中國進行貿易戰，震撼了全大陸。盱衡全局，大陸幾乎沒有還手的餘地。

然而，在中美貿易問題仍然懸而未決的時刻，美國5月31日決定取消占進口總量的44%的加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁關稅豁免，他們也立即宣布對美國的系列報復；而基於相同理由，美國「印太戰略」的盟友日本與印度也宣布了對美的報復措施，更不用說美國早已開打的俄羅斯。而另一場規模更大，對汽車整車及零部件貿易的調查又已經箭在弦上。不僅於此，美國甚至還與東非共同體的幾個小國，也因為幾億美元的二手衣進口關稅發生嚴重貿易爭端而相互威脅升高報復。一場由美國發動的世界貿易大戰正式開始。在此同時，美國為了達到修改「世界貿易組織」（WTO）在強迫技術轉讓、不公平許可證和知識產權政策的貿易規則，多次杯葛WTO爭端解決機構的貿易法官任命，使得WTO爭議解決機制面臨停擺。

如果真要遏制中國的崛起，美國除了要善用自身科技領先與市場規模優勢之外，也需要利用國際組織規則，以及盟國進行集體行動。然而，美國全方位貿易戰的結果把盟國變成了敵人，創造了歐盟難得的團結，以及中日韓、中歐和中印的接近合作，共同反對美國貿易訛詐的契機。再者，美國不遵守貿易規則，將美國國內貿易法凌駕於WTO多邊規則之上，試圖以利己的美國國內法來踐行「美國利益優先」的理念，也減損了自己在貿易談判中的正當性。因此，此時進行第3次的中美貿易談判，中國似乎成竹在胸。

中美的貿易談判還在進行，台灣有些人就以為鴻鵠將至，還跑出來補槍禁止大陸電訊產品。其實美國為中國上了一課—如何利用自己的科技與市場地位來遂行政治主張。台灣只能站在制度與規則的一邊，如果台灣支持美國，就是支持國際經貿體系變成弱肉強食的叢林，則大陸也可以有樣學樣透過經貿封鎖來打擊台灣，海地與古巴的殷鑒不遠。

果然，在「台灣正名」進行的同時，大陸也發起中國版的「台灣正名」，要求在大陸的跨國公司改變對台灣的標示，以符合「一個中國」原則，否則可能就面臨懲罰或被迫退出中國市場。未來，隨著大陸在科技與市場地位的逐步增強，北京施加在跨國公司遂行政治目標的壓力，只會不減反增。未來甚至有可能進一步延伸到所有與中國有經貿往來的全球企業，甚至包括所有的台灣企業。台灣當然可以反制，只不過台灣市場規模相對太小，抵制行為成效注定甚微。（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)