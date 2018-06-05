2018年06月05日 04:12 中國時報 吳佳勳

第三輪美中貿易談判由美國商務部長羅斯率領經貿官員，赴北京與中國大陸國務院副總理劉鶴團隊展開為期2天的談判，截至6月3日談判結束，中美雙方並未發表聯合聲明。

中國方面透過新華社官媒發表聲明：兩國在農業、能源等領域取得積極、具體進展。但如果美國實施包括加徵關稅在內的貿易制裁，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。此聲明主要針對此前美方突於第三輪談判前夕，在5月29日推翻第二輪談判雙方同意互不加徵關稅的共識，強調美國仍將繼續公布並執行301清單，對中國500億美元貿易額的產品加徵25%關稅。此外，川普也強調將繼續推行限制中企在美投資，收緊出口管制等措施。

由近期一連串密集的美中談判過程來看，似乎突顯出美國對中策略的雜亂無章，未能有清楚的戰略和布局成形，以致出現了自己推翻自己團隊已達成的所謂「共識」。推論川普算盤裡盤算的，一方面是著眼於期中選舉的利益，另方面則仍企圖在下輪談判中營造更多有利的談判籌碼。

然而美方在談判過程中多次出現的不穩定性，似已招致幾個反彈效應。第一是首當其衝的中國立場轉變。對於美國在談判共識上的出爾反爾，加深其國內民族主義的反美情緒，也反應在第三輪談判中方立場的明顯轉硬。

其次，國際上對美國貿易保護主義的不滿持續升高，G7財長會議甫於6月2日結束，美國以外的其他6國財政首長罕見發表聲明一致譴責美國，G7甚至被改稱為「G6+1」，凸顯美國遭其他6國的刻意孤立。

其三，受鋼、鋁徵稅影響，美國與盟邦的裂痕不斷加深，以歐盟為例，法國總統馬克洪5月底參加在俄羅斯舉辦的「俄羅斯達沃斯」聖彼得堡經濟論壇，由於正值川普宣布退出《伊朗核協議》，引發歐洲國家不滿，後續更可能牽動歐洲國家、俄羅斯及中東地區等地緣關係的微妙變化。

總體而言，現今國際地緣政治關係愈趨緊繃，美國在川普團隊帶領下的政策不確定性大幅提高，也衝擊到國際對美國地位的信任度不斷降低。川普的步步精算未必能如其所願獲得實益，其反覆作為更將戰場不斷延伸，迫使昔日盟友如日本、歐盟等國家不得不改變戰略，採取更加「平衡」的策略以降低來自美國的不確定因素。

上述情勢對於後續的美中貿易談判也不容樂觀，當中國的決策方考量國內民族情緒的反彈力道，不得不採取較先前更為強硬的態度，並強調「改革開放和擴大內需是中國的國家戰略，大陸將按照自己既定的節奏走下去」，表明並非受美國壓力所迫。此刻看來，美中貿易戰況仍撲朔迷離，一時半刻難解，預期在美國期中選舉之前，川普「亂中取利」的作為仍將持續，或許待來年美國政局趨於明朗，美中貿易戰的主軸才會逐漸清晰。（作者為中華經濟研究院大陸所副所長）

(中國時報)