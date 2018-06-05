文在寅把餅做大，小英呢

2018年06月05日 04:12 中國時報 劉順達

南韓總統文在寅真是厲害，一口氣分別於4月27日和5月26日與北韓領導人金正恩在板門店舉行2次「文金會」還不夠，還要趁著12日在新加坡舉行「川金會」之際，插花舉行「川文金會」3人高峰會，再度令世人刮目相看。

文在寅不像川普和金正恩屬於「火辣」型，處事平心靜氣。5月27日文在寅在青瓦台親自發表第2次「文金會」結果時，即已透露舉行「川文金會」之意向。他認為該終止長達65年之久的停戰協定，另外簽署終戰協定。繼而美國總統川普接見北韓情報頭子金永哲後，也暗示已與金永哲談及這碼事。顯然，「川文金會」又成為另一個國際注目焦點。文在寅對這一連串的「文金會」、「川金會」並不滿足，還要繼續加碼。文在寅希望「川金會」之後，立即舉行「川文金會」，由3人宣布中止「停戰」變成「終戰協定」，意義非凡。

第一、「終戰協定」可以讓兩韓擺脫聯合國非軍事區的拘束，開發成和平地區，現已成為不動產投資客的熱門選擇。第二、駐韓美軍一直成為北韓的抗拒對象。簽署「終戰協定」後，美軍沒有必要繼續駐南韓，可以完全撤離或逐漸縮減兵力，進而達成兩韓追求和平共處，完成最終統一目標。第三、「棄核」與「終戰」連接。文在寅告訴金正恩不要怕棄核，因為終戰協定後，再來個和平協定與互不侵犯協定，就可保障北韓的安全無虞。

文在寅將兩韓緊緊捆綁成命運共同體，讓其他國家無法切割。6月1日舉行的兩韓高階會談，就是為落實《板門店宣言》的具體合作事項。緊接著14、18、22日將分別舉行高階軍事會談、體育會談及紅十字會談，共商進一步消除兩韓軍事對峙、南北韓共同組隊參加亞運及離散家族會晤等細節。

「文金會」具體成果是促成12日在新加坡舉行「川金會」之原動力。川普看到兩韓走得如此緊密，深恐沒有得到北韓棄核之前，就會失去盟邦南韓。加上文在寅與金正恩的猛烈「雙打」攻擊下，川普只好妥協。

其實，文在寅當選總統前，早已勾勒好一張兩韓8000萬人口航海圖。首先要達成經濟統一，文在寅已提出首爾、平壤間的鐵路、公路連接計畫，與一帶一路銜接，將南韓的資本與科技輸至北韓，扶助並帶動北韓經濟發展。金正恩認為，與其接受美國的幫助，不如接受親兄弟的協助。

文在寅要感謝金正恩和川普及時送來甘霖。南韓全國地方選舉和12名國會議員遞補選舉13日將同時舉行，反對黨炮轟文在寅的兩韓政策失敗，然而，南韓選民都知道「文金會」和「川金會」對國家的和平與繁榮起了重大貢獻。

南韓與台灣的處境，無論是政治、經濟等各領域的發展大同小異，文在寅上台後一心要結合兩韓，把餅做大；小英卻硬把台灣做小，駛往死胡同。兩相對照，令人感嘆。（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)