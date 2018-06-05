2018年06月05日 04:12 中國時報 曾復生

中美第三輪貿易談判日前在北京落幕，雙方仍各說各話陷入僵局。另在加拿大舉行7大工業國財長會議閉會，美國的6個盟友發表聯合聲明，譴責川普政府加徵鋼鋁關稅，並警告全球貿易戰恐一觸即發。

美國商務部宣布從6月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥輸美鋼、鋁產品，分別徵收25%和10%關稅。加、墨兩國立刻祭出報復措施，歐盟也揚言反擊，讓世界瀕臨貿易戰。大陸外交部發言人華春瑩表示美國以鄰為壑，讓子彈亂飛，不具建設性。德國聯邦政府認為這項單邊行為違法，援引「國安因素」不足支撐此決定。法國總統馬克洪強調歐盟將以「符合比例原則方式」回應。

世人皆知貿易戰損傷嚴重，為何川普還要一意孤行？有人認為川普盲動善變不計後果，卻忽略他強調「美國優先」的謀略深。

近1年多以來，川普曾經發表新國安戰略，片面撕毀《跨太平洋夥伴協定》，對中、日、韓、印度等國啟動智財權調查，強勢要求對美貿易順差國改善失衡問題，現又再加碼祭出懲罰性關稅，刺激「以牙還牙」的貿易戰範圍擴大。同時，川普政府以減稅吸引投資與製造業回流美國，創造新就業機會，配合川普政府接連在東北亞、南亞、中東、東歐等地區，運用「震撼主義」挑釁區域緊張情勢，倒逼區域主要國家的資金、技術、人才等加速選擇流向相對穩定的美國，為振興美國經濟創造優勢條件。這種「一拉一推」的經貿戰略，應是川普讓美國再度強大的深層布局。

川普把中國視為頭號「戰略競爭對手」，正從朝核危機、智財權、貿易逆差、限制投資併購高科技、加徵進口關稅、台灣問題、南海爭議、中印矛盾、太空競賽，以及網路安全議題等，挑戰中國底線並設置路障。川普還可能在6月「川金會」破局後，對北韓採取強勢手段，逼日、韓緊抱美國並增加對美軍購。川普也可能挑釁「一個中國」政策，把台灣推上火線，並在南海搧風點火刺激東亞軍備競賽，動搖經濟穩定發展基礎，打亂習近平強國戰略節奏。另川普政府亦積極建構「印太戰略」能量，遏制「一帶一路」擴張影響力。川普發動來勢洶洶的貿易投資保護主義，看起來像「讓子彈亂飛」，其實隱藏「讓美國再度強大」的密碼，只是代價須由世界各國承擔。

習近平面對川普的謀略城府已不敢掉以輕心，今年特別布局4大主場國際峰會營造睦鄰與富鄰環境，並對國際社會倡議「互利共贏」理念，同時還積極精實軍事戰略威懾能量，強調對美國談判將「有理、有利、有節」。川普則應以天下蒼生為念，調整到處點火的「戰略自私」謀略，學習適應國際經貿安全的新環境，並從健全經濟結構與財政體質著手，才能振興美國，贏回尊敬。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)