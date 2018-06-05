整頓假新聞是假 消滅異己才是真

2018年06月05日 04:12 中國時報 主筆室

民進黨台南市長提名人黃偉哲的前辦公室主任，遭時代力量立委指控，擔任涉嫌以假文件進口日本核災區食品的大創百貨之門神，還藉勢壓新聞、搞威權，新聞喧騰一時。「壓新聞」指控是真是假，背後有無政治力干預，或是小綠鬥大綠的茶壺風波，外界不得而知，但學者賴祥蔚稍後一篇〈NCC假新聞下架機制，比假新聞可怕！〉的評論，倒是將真正的問題點了出來：小心政府藉打假新聞名義，堂而皇之干預新聞自由！

近幾年網路訊息發達，助長了假新聞氾濫，不僅造成了不少個人或產業品牌的聲譽受損，甚至導致民眾金錢、健康的損失，引發社會的困擾與恐慌，以致於有不少立委要求國家通訊傳播委員會（NCC）「管一管」。NCC表態有意出面管理，說要找第三方公正單位（如媒觀基金會等）建立機制，行政院也搬出「數位通訊傳播法草案」。在台灣民粹氛圍下，這種發展趨勢很可能出現令人擔心的後果。

直白地說，最近發生的許多事件，顯示許多社會共同價值與基本互信漸漸崩壞，台大大學校長遴選爭議在政黨介入下，演變為司法案件，多位遴選委員被檢調約談，還有替學生寫申請大陸大學入學推薦信的中學校長被上級單位關切，試問，在這種政治壓力下，人民能不擔心政府藉打假新聞之名行箝制新聞自由之實嗎？過去兩年，綠營憑藉著網路「綠衛兵」與綠色主流媒體，對「非我族類」鋪天蓋地圍剿，創造出最有利民進黨控制社會的氛圍，但好像還是不滿足，似乎希望授權用「假新聞」的理由，直接讓不符合「朕意」的新聞下架，豈不是更方便？

NCC說要找第三方公正單位建立機制，更令人害怕。誰不知道，歷經這些年藍綠惡鬥的沖刷，當下的台灣還存在有所謂的「第三方公正單位」嗎？連公視董事改選想找幾個「社會公正人士」都難上加難，相對地，當下不少「XX基金會」打著社會公正機構的名義，實際上就是在替特定政黨圍事的附隨組織，甚至還淪為政黨的打手，在政治資源有力的挹注下，這些單位無一例外都是親綠的，請他們來「建立機制」，跟請鬼拿藥單有何不同？

事實上，操作的機制早就啟動了！由行政院提案的「數位通訊傳播法草案」，其中有條文規定，只要有權利人通知或知悉其使用者涉有侵權行為，通知業者內容侵權（包括侵害名譽及智慧財產等權利），業者下架就不負賠償責任，不下架就要負賠償責任。這意味，未來任何人跟業者說「網路上的某訊息侵害我的名譽，或是侵害我的智慧財產」，業者就必須下架，否則就要負賠償責任。這個所謂的「權利人」，當然也包括握有權柄的政治人物在內。這個草案目前已經通過了立法院的委員會審議，注意執政黨可是有席次過半優勢的。

簡單地說，這個法一旦真的通過，未來任何個人或媒體在數位平台上對著總統、閣揆或段宜康這類立委，說些讓他們聽來不高興的話，他們本人就可名正言順以「權利人」身分，指控你的內容「侵害他名譽」，作者與平台就得乖乖下架，否則就要賠償。至於誰來判定呢？當然是替他們圍事、護航的第三方嘍！換言之，這個法一旦通過，簡直比《刑法》誹謗罪還好用，根本不必經司法訴訟，藉由行政手段就可處理完了。說實在的，真要走到這一步，跟正式宣告台灣新聞自由死亡已沒有兩樣！

過去兩年，這個政府追殺非我族類的事例實在是太多了，藉「轉型正義」名義，行抄在野黨的家之實，企圖讓在野黨永遠不得翻身；再如高唱「台灣價值」的口號，骨子裡意圖卡死柯P。如今打著整頓假新聞的旗號，真正目的恐怕就是要消滅異己的聲音，「數位通訊傳播法」草案的提出已充分透露這個意圖。

民進黨政府至今並未明目張膽侵犯新聞自由，但不表示綠營沒有人伺機而動，社會必須高度警惕：不要讓民進黨納粹勢力將台灣人花了幾十年才爭取到的新聞自由毀於一旦？民進黨對台灣民主要多點自信。

假新聞是現代傳播工具普及後的新生現象，確實也出現若干亂象，但台灣社會相當成熟，已有一定的自癒能力。事實上，媒體與網路平台自主制衡假新聞的能力已逐漸建立，許多假新聞很快就會被戳破，真不勞第三方判定，更不必政府管理！

(中國時報)