吳音寧的禮物別收

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中國時報
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吳音寧被派擔任台北農產運銷公司總經理之後，很多人質疑她沒有資格也沒有能力擔當這個職務。可是，吳音寧上任後，拿北農的錢四處送禮或贊助特定團體的活動，又讓人覺得她的企圖心特強，似乎有意藉北農這個職位為她日後的更上層樓鋪路。

我們不能說吳音寧像陳水扁，但吳音寧接任北農總經理一職後，拿北農的錢四處送禮、贊助，看起來確有陳水扁行事的影子。如果大家還不健忘的話，應該都知道，陳水扁當總統時，曾經用許多公帑、總統特別費或者他選舉的剩餘款，送禮或贊助各地的政治人物。

陳水扁這麼大方送，最顯著的效果是吸引了大批支持他的人和次團體，讓他在最衰的時候，都還有一大批人四處為他呼喊，說他沒有貪汙，給他溫暖。而且，最大的好處是，當綠營內有同志質疑或指責陳水扁貪瀆的時候，他的女兒陳幸妤還可以大聲說：「哪個人沒有拿我爸爸的錢？」讓他們閉嘴。

如果台北市長柯文哲講的是事實，北農總經理的人事案是農委會安排的，那麼民進黨政府是不是有意透過這樣的人事派任，把台北農產運銷公司當成民進黨的錢庫，然後如市議員質詢說的，「假補助之名，行固樁之實」，介入其他縣市的選舉。這自然就值得探究。

在北市議員質詢之後，近日傳出，台北地檢署已經著手偵查北農總經理四處大方送的事，了解吳音寧的做法有沒有觸法。曾經拿過或還沒拿過吳音寧禮物、贊助的人及機關團體，可得小心了，免得哪一天萬一聽到誰嚷嚷「誰沒有拿過我們的錢或禮物？」這句話時，嚇得不知所措。

(中國時報)

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