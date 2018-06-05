治安好不好 數字會說謊

2018年06月05日 04:12 中國時報 葉毓蘭

最近一段時間，台灣很躁動。

過去這10天，連續發生的重大刑案，並非只有家暴的分屍殺人或是恐怖情人的分手暴力，最令人驚悚的，莫過於光天化日之下，貴婦在台北東區的百貨公司停車場裡被挾持擄走，以及周末夜發生在屏東潮州，開車回營的陸戰隊士兵，在加油站遭到12輛車包抄，10多人拿球棒砸車，遭人開槍送醫急救不治的案件。

針對這些治安亂象，警政署終於採取行動了。除了由刑事警察局長蔡蒼柏南下坐鎮，迅速偵破陸戰隊士兵在街頭遭槍殺案之外，還由署長召集重要幹部主管，研擬相關強化治安作為。但是警政署發布的新聞稿也告訴我們：稍安勿躁，因為「今年1至5月全國故意殺人犯罪130件，較去年同期減少39件，其中破獲129件，顯示犯罪數據下降，治安穩定，民眾要相信警察保護社會治安的專業與能力。」

台灣的治安到底好不好？警政署其實說得沒錯，數據是客觀指標，如果光看數據，台灣的治安真的很不錯。前5個月的殺人犯罪發生數下降，幾乎全部偵破，理論上治安真的很好，警察也沒有辜負人民的期待。但這樣的說法就像賴清德和施俊吉，以第1季的實質平均總薪資來佐證國人的平均薪資高達5萬多元一樣，如果不是白目，就是過於無知。

治安的好壞，數字固然會說話，但是數字更會說謊話。當平常政治新聞氾濫成災的媒體，也大篇幅地報導接二連三發生的凶殺、情殺、分屍、街頭尋仇或隨機擄人時，還能相信治安穩定嗎？

治安已經開始不穩了！至少，人民的主觀感受如此。這幾天的重大刑案多到連我的閨密都來問我：「台灣犯罪的人越來越多，目前監獄夠住犯人嗎？」但是，我還是要為警察講一句公道話：現在的治安失穩與警察的關聯較小，與政府的施政無方、造成社會人心浮動比較有關。

台北貴婦遭擄劫財案的犯嫌，被捕後自稱擔任機場接送司機，因為近來生意太差，還有妻兒在大陸需錢孔急，才會鋌而走險；而狙殺陸戰隊士兵在逃的洪姓主嫌，也是上月才因毒品、槍炮移送，訊後卻以5萬元交保，又是典型的「警察拚命抓，法官隨意放」。這是為什麼當警政署在研擬對策後，通令各警察機關「務必以優勢警力、嚴正執法」，基層會一片譁然。在台灣，犯罪的成因錯綜複雜，但是所有上游政策的錯誤、司法的失能，後果全部由警察負擔。

就以百貨公司的擄人劫財案來說，停車場沒有保全及安全配備，才會讓顧客遇險，私人企業將安全防護之成本轉嫁至警察身上，就是揩納稅人的油！警察固然職司治安維護與犯罪偵查，但執法者在使用公權力上必須戒慎恐懼，謹守公私分際，否則很容易淪為有權有勢者的莊丁、為政商高層效命的奴僕。長此以往，警察的公義形象勢將蕩然，專業與公信力都將被民眾所質疑。再以陸戰隊士兵街頭遇害而言，司法的輕保縱放也是害死他的共犯。

將安全的責任全部加諸警察，對於警察無限上綱的要求，不啻殺雞取卵，飲鴆止渴。治安要好，政府制定正確的政策，要求民眾個人、企業、司法與其他部門善盡自己在安全上應盡的責任，才是根本之道。

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)