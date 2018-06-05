2018年06月05日 04:12 中國時報 施正屏

過去兩周藍綠陣營各自為年底九合一大選提名人選炒得沸沸揚揚，綠營選對會不顧小英總統的連任風險，大膽提名支持度吊車尾的黨內同志姚文智參選台北市長，換得綠營堅持政黨政治的民主立場。

反觀國民黨在黨主席吳敦義的堅持下，在剩下最後一席新竹縣長參選人未提名的情況下，臨時修改採取全民調決定提名人選的內規。顯示藍營本末倒置且罔顧黨內民主制度的積習難改，而射箭畫靶的黑箱作業，任由黨內派系勒索威脅的惡質文化，再度令人寒心。

國民黨在新竹縣長的提名過程醜態畢露，嚴重暴露決策過程的粗糙與派系惡質鬥爭文化，更將導致藍營未來三大嚴重後果：

一、閉門造車派系專橫：藍營數十年來，不願意花時間與精力培養青年並養成優秀在地人才，地方人才斷層嚴重且基本盤不斷萎縮，導致2016年大選全黨幾乎覆滅。藍營在地方經營方式就是依賴地方派系，派系不但壟斷地方資源的合理優化分配，更阻絕了地方繁榮與發展；藍營若閉門還不能思過，繼續放任派系專橫，國民黨恐無東山再起的機會。

二、因人廢事破壞制度：吳敦義指出「提了一個所有人都不支持的，黨能做這樣的事嗎？」問題是這位全民調都能一路勝出的人，怎麼會讓吳主席聲稱「所有人」都不支持呢？吳主席的所有人是否只是一小撮破壞制度的地方派系呢？因人廢事地破壞黨內民主制度，喊了整年的黨內民主提名機制功虧一簣，必將重傷國民黨復興之路。

三、猜忌排擠瓦解信任：日前吳敦義以主席之尊，炮轟新竹縣長黨內全民調一路領先的林為洲，並暗指林為洲曾經是民進黨籍、不會忠於國民黨的言論令人側目！

若用吳主席此一標準檢視，是否可套用在周錫瑋於新北市未獲提名的黨員身上呢？或者只要過去曾經加入過其他政黨的優秀人才，以後都不能再投入國民黨旗幟下呢？猜忌排擠是領導統御的嚴重致命傷，不但會瓦解黨內同志的相互信任，更會加速國民黨在人才凋零後的邊陲化宿命。

國民黨中常會通過107年直轄市縣市長候選人提名辦法，是為了能落實黨內民主，在協調不成的情況下一律採取公平的全民調制度。若國民黨能秉持公平且透明的全民調原則，即便黨內有些被提名人選可能被質疑實力不夠堅強，甚至未能當選，但民主政黨更可貴的價值在於尊重機制，落實公平制度，這應該是國民黨浴火重生後最重要的民主基礎。

（作者為國立政治大學國際事務學院兼任教授）

(中國時報)