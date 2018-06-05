2018年06月05日 04:12 中國時報 邱達生

今年經濟景氣一般預測可望延續去年的復甦態勢，但是去年所倚賴的引擎是外需的出口，今年則必須依賴內需消費與投資的拉抬。然而在2015年下半年至2016年第1季，雖然所有亞洲國家都因為油價崩跌導致國際需求萎縮，而出現出口成長持續下滑，但是台灣卻是該期間唯一發生經濟衰退的亞洲國家，因此再次證明出口是台灣最重要的引擎。是以當各界預測今年經濟的主要引擎並非出口的同時，也一致認為今年經濟不可能比去年好，因為消費與投資都不足以取代出口對台灣的重要性。

既然已期待內需消費在今年扮演相對關鍵角色，政府當然希望在政策上收到臨門一腳之效，因此提升公務機關基本薪資，並希望對民間企業帶來示範作用。雖然理論上所得增加可以帶動消費，惟真正跟進加薪的民間企業不多。2009年的金融危機改變了經濟環境，自「後危機時代」起，企業開始將物價上揚看成是成本升高、壓縮利潤，因此跟進政府政策調薪的動機當然有限。

可能進一步抵銷公務人員加薪的政策效果，並對消費產生壓抑作用的是今年7月即將執行的軍公教年金改革。據政府估計，第1年調降公教人員18%優惠存款利率，國庫可省下310億元的利息；如果再加上第2年的18%利率歸零，以及退休人員所得替代率循序調降至60%的話，則政府總共可省下約1.4兆元，然而這些省下的預算也代表特定族群消費力道的降低。由於年改的所得替代率是逐年慢慢調降，在預期心理影響下，也會讓該族群消費意願出現逐年遞減的現象。

除了年改造成的國內消費趨緩，可能對投資產生衝擊外，根據財政部的「進出口貿易統計」，我國今年1～4月資本設備進口金額較去年減少2.5%，意味著支持未來成長的動能減緩。

再者，國發會發布的領先指標則是出現連續5個月的下滑，具備未來3～6個月預測能力的領先指標持續下滑則暗示投資的動機進一步削弱。如此一來，今年預計要擔任重任的消費與投資都不如理想，經濟的循環性回溫是否將出現變數？

基期因素讓所有預測機構原先並不對台灣今年的出口寄予厚望，然而數據卻顯示出口在今年對台灣經濟仍將扮演重要的角色。今年除了2月之外，台灣出口都是兩位數成長，1～4月同期較去年成長高達10.5%。而同一期間的外銷訂單金額則較去年增加達7.2%，表示未來1至2季的出口可望持續暢旺。

今年台灣經濟復甦當真是正負面因素摻雜，添好柴火的內需未能如願啟動，而預期強弩之末的出口卻照常運轉不息。因此2018年台灣經濟仍將維持復甦，但是在無法三具引擎同時發動的情況下，復甦動能顯然不強。（作者為東海大學經濟系兼任教授）

(中國時報)