2018年06月05日 04:12 中國時報 李家同

最近台師大的研究顯示，幾乎一半台北市小六的學生搞不清楚is和are，對於台師大來講這是一個發現，台北市教育局卻根本否認，他們說根據他們的調查，台北市的小學生只有5%英文不夠好。對我而言，這根本不是新聞，我早就知道我們國家有很多學生的英文是非常落後的，我曾經給台北市的一所國中做了一個中翻英的測驗，其結果是很多學生犯嚴重的文法錯誤。在一個和大學教授聚會的場合提到這件事，我告訴他們這些中文句子是什麼，這些大學教授哈哈大笑，他們說這些句子都是不考的，學校老師們當然不會重視。

台北市有這麼多小六學生連最基本的句子都不會，那偏鄉孩子更不用說了。有一次我發現有一所國小的六年級學生，中翻英的平均分數只有1.1分，而當地博幼基金會的小六學生卻有77分，我一再地設法讓教育界官員知道這種事情，我寫了十幾封信給各地方政府的教育局長和教育處長，有幾位打電話來問為什麼我要寫這封信，回答以後就沒有回信，只有3封回信都說他們已經做了多偉大的英文教學措施，至於孩子會不會I am, you are, he is等，回信一概不提。

我們國家的教育界其實是不太關心學生的學業的，比方說，有些偏遠小學因為少子化而面臨併校的危機，教育當局會說，如果你這所小學辦得有特色就可以繼續辦下去，於是乎很多小學就絞盡腦汁使得學生有特殊的才能。有一次有一位小學校長來告訴我，他要使得他的學生都會認識各種昆蟲，我當然不反對孩子有這種能力，可是我問他，如此做會不會影響學生的學業，因為他告訴我這所小學學生程度是很差的，因此我建議他告訴教育局，特色就是將學生的程度提高，他曾向教育局建議過這種特色，但教育局回答：這不是特色。

很多偏遠地區的孩子們因為有某一種天賦，校方一旦發現了，為了為校爭光會鼓勵他們拚老命在他們的天賦上努力練習，運動好的孩子因此幾乎可以不念書，只要成天練某一種運動就可以了，小孩子因此快樂得不得了，如此一直到了高中畢業才發現自己毫無競爭力。我碰到過好幾位這種青年，他們都認為當初的學校當局不該不管他們的學業程度。

我的痛苦經驗是，無論我如何擔憂學生程度不夠好，教育界的反應都是無動於衷的，不會有人反駁我的想法，但也不會有人聽了以後採取任何的行動。

我國不是沒有關心教育的人，可是他們所關心的永遠是入學考試如何改來改去，以及提出一些打高空完全不切實際的想法，至於全國的孩子們有沒有學會I am, you are以及一元一次方程式，這些學者們是不關心的。

（作者為國立清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會董事長）

(中國時報)