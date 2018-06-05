中信加持 金旋獎用歌寫青春

2018年06月05日 04:12 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

媲美「超級星光大道」的政大金旋獎決賽3日登場，來自各大專院校逾300組音樂創作者站上最具指標性的校園音樂擂台PK，前30強則競逐「中國信託人氣獎」。在激烈人氣投票之後，由政大地主團「我走指南路」人氣稱霸，贏得「中國信託人氣獎」。

該團也接連拿下「重對唱組冠軍」、「重對唱組最佳編曲」、「最佳現場演出」等6項大獎，一舉創下金旋獎35屆以來「六冠王」紀錄。

鼓勵創作人勇於追夢

中國信託文教基金會執行祕書孫紀蘭為每一位參賽者按讚，她形容：「所有音樂創作者都像是科學家，在音樂實驗室裡，用音符、詞曲當化學材料，『實驗』出多元曲風！」

孫紀蘭進一步分享連續幾年參與金旋獎的感動心情，她表示：「用音樂抒寫的青春，總是能留下生命中那個『不復當年』的『曾經』，讓我們能夠再一次心動！中信文教基金會力挺金旋獎，就是要鼓勵音樂人持續創作，勇於追夢！」

獲得中國信託人氣獎，「我走指南路」眾團員們難掩興奮表示，擠進金旋獎決賽已經是一大挑戰，想贏得「中國信託人氣獎」更要費盡「洪荒之力」，團員牛淳安表示，「為了要達成『獎留政大』的使命，真的是拚了！」牛淳安表示，這個獎項讓音樂人認識自己的「觀眾好感度」，自信心倍增，「走指南路都有風！」

地主政大拿下最大獎

一舉獲得六冠王亮眼成績，「我走指南路」團員說沒有秘訣，全靠苦練，平時白天大家各自忙於課業，為了參賽只好當夜貓子團，深夜練唱，雖然辛苦，但覺得辛苦很值得，希望能以十倍速奔向夢想！

行動藝術節展開對話

政大金旋獎被譽為「圓夢搖籃」，舉辦以來孕育無數創作歌手，張雨生、陳珊妮、蘇打綠、陳綺貞、盧廣仲都是擁有「金旋正字標記」的優秀音樂人。今年金旋獎以「歪試驗所」為主軸，鼓勵音樂人跳脫正規框架、勇於挑戰突破。

除了支持音樂創作，中信文教基金會每年也舉辦新舞臺藝術節，以「行動藝術節」方式與不同城市對話，2018新舞臺藝術節將在台北、新北、嘉義、台南及屏東登場，其中阿根廷「科爾內霍舞團」冠軍拍檔驚艷世界的新作《魅．TANGO》將在台灣舉行亞洲首演，小提琴巨星丹尼爾．霍普也率領蘇黎世室內樂團來台，以不同方式演繹《四季未央》，兩檔國際節目將於7月啟售。

(中國時報)